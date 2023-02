Premier match, premier point pour Anthony Duclair

L’attaquant Anthony Duclair n’a pas pris de temps à se mettre en marche pour les Panthers de la Floride, même si son dernier match dans la Ligue nationale de hockey remontait au mois de mai 2022.

Le retour au jeu du Québécois était attendu avec impatience par l’équipe et les partisans. Celui qui a atteint le plateau des 30 buts pour la première fois la saison dernière a dû être opéré au tendon d’Achille en juillet, et tous savaient que sa période de repos allait être longue.

Duclair est revenu en force, se faisant complice du filet de Carter Verhaeghe en troisième période. Vendredi soir, les Panthers se sont néanmoins inclinés par la marque de 3 à 1 devant les Sabres de Buffalo. Le vétéran Craig Anderson a réalisé pas moins de 53 arrêts dans la victoire.

«[J’étais] un peu nerveux en première [période], j’essayais de trouver mes jambes, a-t-il indiqué en mêlée de presse après la rencontre. En deuxième, j’ai commencé à me sentir mieux, et en troisième, j’étais encore plus confortable. C’est une question de rythme et de retrouver la chimie avec les gars. Au final, après sept mois [de réhabilitation], je crois que je peux être fier de mon retour.»

L’ailier gauche de 27 ans a passé 17 min 26 s sur la patinoire et il a servi cinq coups d’épaule à l’adversaire.

Trop facile

En vertu de cette défaite, les Panthers sont désormais à égalité avec les Sabres parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est, avec 64 points. Leurs adversaires du jour ont toutefois quatre matchs en main.

«C’est une partie importante à la maison et c’est très décevant de jouer deux périodes comme ça. Nous sommes dans la course pour les séries éliminatoires. Il n’y a plus rien que nous puissions faire, mais nous devons être prêts à aller de l’avant», a indiqué Verhaeghe.

Anderson a évidemment connu toute une rencontre en établissant un sommet personnel pour les arrêts.

«Je crois que nous lui avons rendu la tâche facile, a rétorqué Verhaeghe. Nous décochions des lancers sans écran, sans circulation devant le filet, et beaucoup de tirs de loin. C’est ce qui a fait la différence pour lui ce soir [vendredi].»

Les Panthers disputeront leur prochain match mardi, contre le Lightning de Tampa Bay.