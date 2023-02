Profiter de la relâche en milieu naturel

La relâche scolaire, qui va débuter sous peu, incitera plusieurs familles et jeunes à se chercher des activités intéressantes. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une sortie en nature ?

• À lire aussi: Des aménagements pour nourrir la ouananiche

L’ensemble des réseaux qui offrent des activités en nature présentent des possibilités fort intéressantes.

Les pourvoiries offrent une série d’expériences et de séjours différents. Plus d’une centaine sont ouvertes en hiver. De ce nombre, 50 offrent de la pêche blanche. Pour l’hiver, plus de 50 affichent la distinction Pourvoiries familiales, ce qui signifie que l’on présente des services et des équipements adaptés à la famille, comme de l’animation, des sites de feu, des aires de pique-nique et des jeux extérieurs. Pour la relâche, mentionnons que 25 pourvoiries offrent des activités de randonnée en traîneau à chiens, 79, de raquette, 29, de patinage et 35, de glissade. Vous avez le choix entre différents types d’hébergements : auberges, condos (comme à L’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire) ou chalets. Vraiment, le choix est vaste. Si vous prenez le temps de vous rendre sur le site www.pourvoiriesquebec.com ou encore en téléphonant au 418 877-5191, vous obtiendrez tous les renseignements pertinents pour vos choix de vacances.

LA SÉPAQ

La Société des établissements de plein air représente aussi une option très intéressante avec ses nombreuses offres.

Tout d’abord, le ski de fond à la Sépaq, c’est près de 400 kilomètres de sentiers balisés et entretenus mécaniquement. Vous avez le choix entre le Camp Mercier, dans la réserve faunique des Laurentides, les parcs nationaux du Mont-Mégantic, du Mont-Orford, du Mont Saint-Bruno, du Mont-Tremblant et d’Oka, sans oublier la station Duchesnay. La majorité de ces établissements proposent la location d’équipements, une salle de fartage, des relais, le service de restauration et une boutique.

Les parcours vous mènent souvent dans des relais chauffés. Plusieurs autres parcs du réseau ont aussi une offre pour le ski de fond, mais les services ne sont pas les mêmes.

Il existe plusieurs autres possibilités comme le vélo à gros pneus, la glissade, la raquette dans des sentiers aménagés, sans oublier la pêche blanche.

Photo fournie par Pourvoiries Québec Simon Laroche

Dans la réserve faunique de Portneuf, vous pouvez demeurer dans des chalets très bien aménagés, chauffés, et pratiquer le patin, la glissade, le ski de fond et la pêche blanche. Du côté de la réserve faunique des Laurentides, il est aussi possible de louer des chalets aménagés pour l’hiver, avec toutes les commodités, dans les secteurs Pékan, lac à Noël et Devlin. Plusieurs activités sont aussi disponibles. Ce ne sont là que deux exemples de ce qui vous attend dans plusieurs établissements du réseau Sépaq. Pour en savoir plus, visitez www.sepaq.com et les sites Internet des différentes réserves pour trouver ce qui conviendra le plus à vos besoins.

ZECS ET PLUS

Dans le réseau des zecs, plusieurs territoires vous offrent la possibilité de pratiquer la pêche blanche durant une ou plusieurs journées. La meilleure façon de les découvrir, c’est de vous rendre sur le site www.reseauzec.comv, sous l’onglet pêche. Vous y découvrirez les noms des zecs participantes.

Si vous désirez pratiquer la pêche blanche en ville, vous avez deux possibilités à Québec.

Le Groupe Plein Air Faune a décidé d’offrir encore cet hiver, du jeudi au dimanche, la pêche blanche dans son village situé à la Base de plein air de Sainte-Foy. Jusqu’au 12 mars prochain, vous avez la possibilité de vous y rendre et de pêcher la truite mouchetée et plusieurs autres espèces comme l’achigan et la perchaude. Le 4 mars prochain, ce sera la journée Hooké et durant la Relâche, plusieurs activités sont prévues au programme.

Des guides de pêche se feront un plaisir de vous initier à l’activité. La location d’équipements comprend tout ce dont vous aurez besoin pour faire une belle journée. Le permis de pêche n’est pas nécessaire. Vous devez obligatoirement réserver en ligne au www.bpasf.com.Situé dans le Vieux-Port, le Village Nordik en est à sa septième édition. Jusqu’au 12 mars prochain, le vendredi, de 13 à 17 h, le samedi, de 9 à 12 h et de 13 h à 16 h, et le dimanche, de 9 h à midi et de 13 à 16 h, il vous sera possible de pratiquer la pêche. Plusieurs activités se déroulent sur place, dont l’hiver Tropical, activité organisée par l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec. Pour tout savoir sur cette belle possibilité de pêche, les coûts et services, consultez le site www.villagenordik.com/forfaits.

EN BREF

PÊCHER EN MAURICIE

L’encan virtuel des pourvoiries de la Mauricie se déroule présentement. Parrainé par l’Association des pourvoiries de la Mauricie, l’encan vous offre la possibilité de miser sur des lots dont la valeur varie entre 82 $ et 1000 $. Il s’agit de lots et de crédits voyage dans la pourvoirie de votre choix. Vous avez jusqu’au 13 mars pour vous rendre sur le site et miser. L’adresse à visiter : www.pourvoiriesmauricie.com/encan-virtuel/.

FPQ

La Fondation de la faune présente aussi son encan virtuel avec de nombreux lots qui touchent les domaines de la chasse, de la pêche, du plein air, des embarcations et plus. Il y a des forfaits très intéressants sur les Zecs, en pourvoiries et dans le réseau de la Sépaq et des équipements de très grande qualité. Il suffit de vous rendre sur encan@fondationdelafaune.qc.ca. Vous avez jusqu’à 13 h, le 23 février pour faire votre mise.