Propager sa passion de la danse à 73 ans

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

1973, c’est l’année où Louise Lapierre a fondé son école qui a fêté son demi-siècle la semaine dernière. 73, c’est aussi l’âge actuel de cette pionnière de la démocratisation de la danse qui voit des arrière-petites-filles de ses premières élèves danser dans ses studios.

« C’est sûrement la femme de 73 ans la plus en forme du Québec ! » lance Aimée Simard, la directrice générale de l’école Louise Lapierre, qui a pris la relève à la barre de l’établissement.

« Bof ! Tu peux dire que j’ai 73 ans et demi, voire 73 ans et trois quarts... je n’ai jamais eu peur de vieillir et j’ai toujours eu tendance à me donner une année de plus », dit en riant Mme Lapierre.

Photo Martin Chevalier

Condescendance

En 1973, peu de gens prenaient au sérieux cette frêle danseuse ou son projet d’école.

« Si vous ouvriez une épicerie, vous vous lanciez en affaires, mais là, une école de danse, mademoiselle, n’êtes-vous pas plutôt en train de vous lancer en émotions ? » lui a déjà demandé un responsable des prêts condescendant chez Desjardins.

« J’exige que votre père soit présent pour parler du bail », lui a aussi demandé le proprio des locaux que son école occupe depuis maintenant 47 ans, au-dessus de ce qui était jadis un Woolworth.

À son sujet, The Gazette a déjà publié un article intitulé « Ouvrir une école de danse avec 88 $ en banque ».

« Il y avait à l’époque un Croteau près d’ici, avant que ça devienne L’Aubainerie, et je suis allé demander à Pierre Croteau si je pouvais utiliser son deuxième étage désaffecté avec des carreaux brisés et des nids de pigeons partout. »

Troc et décrottage

« Si vous décrottez ça, vous pouvez passer l’été, m’a-t-il dit. Et comme je n’avais pas d’argent, je faisais du troc : je disais à mes élèves, tu décrottes le local avec moi pendant une heure, je te dois une heure de cours. »

Elle a alors pu partir du studio de danse folklorique qu’elle louait pour ses quelque 250 élèves.

À une époque où les genres dominants au Québec sont, d’une part, le ballet, et de l’autre, la danse folklorique, ainsi que la claquette, personne ne prévoit l’immense popularité potentielle des styles plus contemporains.

Sans argent, Louise Lapierre sillonne le centre-ville pour distribuer des dépliants.

Photo fournie par Louise Lapierre

Surprise : à l’automne 1976, presque 2000 élèves s’inscrivent.

« C’était complètement inattendu et j’ai failli échouer à assurer de répondre à la demande ! »

René et Nathalie Simard

Quatre ans plus tard, Louise Lapierre devient la chorégraphe attitrée de René et Nathalie Simard. Encore un déferlement d’inscriptions.

Et pour affronter la pandémie, l’école a offert à ses élèves de laisser leurs frais d’inscriptions en gage, sous forme de crédit pour des cours plus tard. Soixante-dix pour cent de la clientèle a accepté, alors les coffres n’ont pas été dégarnis.

Pour commémorer la fondation de son école le 13 février 1973, Mme Lapierre a donné exceptionnellement un cours, elle qui est maintenant retraitée et qui danse purement pour le plaisir.

« L’école porte toujours mon nom, mais avec Aimée, qui me succède, c’est une nouvelle ère », se réjouit la pionnière qui, franchement, mérite bien de se reposer.