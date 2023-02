Problèmes de sommeil: voici comment réussir à vous endormir rapidement

Un nombre grandissant de personnes souffre d’insomnie. Afin d’y remédier, le Pr Pierre Philip, spécialiste du sommeil qui a effectué plusieurs essais cliniques, propose des pistes de solution pour parvenir à remédier aux problèmes liés au sommeil. Une bonne façon de vivre en bonne santé et de gagner en productivité.

Avez-vous déjà été très fatigué avant d’aller dormir sans pouvoir trouver le sommeil pour autant? Lorsque cela arrive, c’est non seulement frustrant, mais cela crée une forme d’anxiété qui ne fait qu’ajouter au problème d’insomnie.

Différents problèmes peuvent être liés à la difficulté à s’endormir. L’âge, la qualité de vie, le stress vécu au quotidien, l’alimentation et divers déséquilibres, entre autres.

Dans son livre, le professeur Pierre Philip répond à une centaine de questions sur le sujet.

D’emblée, l’auteur, qui a consacré ses 30 dernières années à effectuer des travaux de recherche sur la médecine du sommeil, la somnolence et la fatigue au volant et qui a conseillé des milliers de patients sur le sujet, insiste: il est impératif de dormir sept heures par nuit, et ce, sept jours par semaine. C’est aussi important que de manger au minimum cinq fruits ou légumes par jour pour gagner en qualité de vie. Cela doit valoir tant la semaine que les week-ends.

Ceux qui ne dorment pas suffisamment s’exposent à différents risques dont l’augmentation d’hypertension, le risque d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux.

De plus, le manque de sommeil stimule l’appétit ce qui conduit inévitablement au surpoids et au risque de diabète de type 2.

Durée, régularité et qualité

D’ailleurs, les trois piliers fondamentaux en matière de sommeil sont la durée, la régularité et la qualité.

La régularité est aussi importante que la durée et c’est à vous de considérer quel est le meilleur moment de se lever et de se coucher en fonction de votre horloge interne.

S’obliger à se lever tôt en raison de votre horaire de travail va à l’encontre d’un sommeil de qualité. Il y va de même pour ceux qui ne vont pas se coucher même s’ils sont fatigués, voulant à tout prix terminer un quelconque travail.

Le troisième pilier sur lequel est basé le sommeil concerne sa qualité. Plusieurs facteurs nuisent à la qualité du sommeil, dont la cigarette, l’alcool et la caféine. La lumière et les écrans sont aussi des éléments qui perturbent le sommeil.

Quant à l’activité physique durant la journée, elle est salutaire à une bonne nuit de sommeil. En soirée, on privilégie des séances d’exercice plus courtes trois heures avant d’aller dormir.

À chacun son sommeil

Il faut savoir que les besoins sont différents d’un individu à l’autre. Néanmoins, la durée varie selon l’âge. Un enfant dort davantage qu’un adulte.

Par ailleurs, pour ce qui est du moment d’aller dormir, cela doit être en fonction de votre bien-être. Ainsi, il serait faux de dire que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt.

Dans son livre, l’auteur précise que 25 % des humains sont du matin et que 25 % sont du soir et que les autres se situent entre les deux. Donc, si vous n’avez pas sommeil le soir, inutile d’insister, vous êtes une personne qui fonctionne mieux le soir que le matin et rien ne pourra y changer. Il suffit de respecter ses besoins et non de s’obliger à suivre un rythme imposé.

Parmi ses règles d’or, ne pas avoir besoin d’une alarme pour se réveiller le matin est le signe que l’on a respecté notre horloge interne et nos besoins.

Plusieurs questions

Outre les questions de base sur le sommeil, plusieurs questionnements persistent. Par exemple, l’insomnie n’est pas nécessairement associée à la dépression. Par contre, une bonne qualité de sommeil peut jouer sur l’humeur de l’individu, estime l’auteur.

Maintenant, à savoir si les somnifères dans la famille des benzodiazépines favorisent le sommeil, la réponse est oui s’ils sont utilisés sur une courte période, car ils créent une dépendance. Comme ils réduisent l’anxiété, ils peuvent être nécessaires lorsque l’on traverse une période difficile à court terme.

Parmi la centaine de thèmes abordés dans ce livre, figure notamment l’utilisation des plantes sous forme de tisane pour favoriser le sommeil. La camomille, la verveine et la lavande peuvent être utiles pour trouver le sommeil après une journée difficile.