Quand le clergé soutenait les grévistes à l’époque de Duplessis

La grève d’Asbestos, qui dure de février à juillet 1949 – il y a 74 ans ce mois-ci – constitue un important conflit de travail dans notre histoire. Elle oppose quelque 5000 travailleurs miniers de la ville d’Asbestos contre des compagnies minières appuyées par Maurice Duplessis. Plusieurs personnages importants y jouent un rôle.

Photo tirée de Wikicommons

Le conflit commence à la Johns-Manville. La Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), l’ancêtre de la CSN, veut une augmentation de 15 cents l’heure.

Elle exige aussi plus de consultation du syndicat et veut surtout obtenir la retenue des cotisations à la source, la fameuse formule Rand.

L’entreprise ne veut rien savoir. Un conciliateur est nommé, mais finit par jeter la serviette.

Avant de déclencher la grève, le syndicat doit obligatoirement se soumettre à un arbitrage.

Les travailleurs, toutefois, ont perdu confiance dans ce processus, souvent très long et teinté de partialité envers les employeurs.

Le 14 février 1949, 2000 employés de la Johns-Manville déclenchent une grève illégale, laquelle s’étend rapidement à quelque 3000 autres travailleurs miniers.

Photo Bibliothèque et Archives Canada

Loi antiémeute

La réplique ne tarde pas. Les syndicats perdent leur accréditation et les minières sont autorisées à engager des briseurs de grève.

Les grévistes, eux, n’ont pas l’intention de permettre qu’on traverse les piquets de grève.

Tout cela a lieu alors que la compagnie obtient une injonction et fait appel à la police provinciale.

Très rapidement, la situation dégénère.

Photo tirée de Wikicommons

Les mineurs s’en prennent aux scabs et la police intervient contre les grévistes.

Le 5 mai constitue l’un des moments forts du conflit. Les piqueteurs, menés par le célèbre syndicaliste Jean Marchand, bloquent l’entrée de la ville aux briseurs de grève. Ils s’attaquent aussi à des policiers.

Photo tirée du Centre d’archives de la région de Thetford

Duplessis ne s’en laisse pas imposer. Il réplique par l’envoi de 200 policiers en renfort.

Le 6 mai, la loi antiémeute est lue à haute voie par la police et une bataille rangée s’ensuit.

Photo tirée du Centre régional d’archives de Thetford

Il y a plus d’une centaine d’arrestations. Plusieurs grévistes sont brutalisés par la police.

La Jaguar décapotable de Trudeau

Un jeune avocat du nom de Jean Drapeau prend en charge la défense des travailleurs emprisonnés.

Parallèlement, un intellectuel peu connu du public, Pierre Trudeau, prend fait et cause pour les travailleurs.

Il se rend notamment à Asbestos dans sa Jaguar blanche décapotable, ce qui ne manque pas d’attirer l’attention !

Plus tard, il publiera avec d’autres un livre sur la grève.

Une partie du clergé est derrière les travailleurs, comme une bonne partie de la population. Cet appui est incarné par l’évêque de Montréal, Joseph Charbonneau. Entre autres choses, des quêtes sont organisées pour soutenir les grévistes.

Photo tirée de Wikicommons

Tout cela crée des divisions au sein du clergé et, en janvier 1950, Rome mute Charbonneau à Victoria sur la côte ouest.

Le conflit se termine par une victoire relative du patronat. Celui-ci accorde bel et bien une augmentation de 15 cents l’heure aux grévistes, mais ceux-ci perdent sur tout le reste.

Charbonneau et le chef

Quelques années plus tard, l’auteur John Thomas McDonough écrit une pièce de théâtre inspirée de la grève et intitulée Charbonneau et le chef.

Mise en scène par Paul Hébert, elle sera présentée dans les années 1970 puis reviendra à l’affiche au milieu des années 1980.

Pour l’avoir vue à cette époque (à l’âge de 16 ans et flanqué de ma première date !), je peux vous dire que Jean Duceppe y incarnait Duplessis de façon magistrale.

Les événements décrits s’éloignent toutefois de la réalité.

On y présente le chef unioniste comme quelqu’un de si influent qu’avec ses contacts à Rome il réussit à faire muter monseigneur Charbonneau en Colombie-Britannique.

Quelque 250 000 personnes verront cette pièce.

Ce succès témoigne de la fascination qu’exerce toujours sur nous Maurice Duplessis.