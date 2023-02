Quatre faussetés sur la dentition de nos animaux

En matière de fausses nouvelles, je dois vous avouer que les médecins vétérinaires en entendent de bien bonnes à propos de la dentition des animaux de compagnie. En ce mois de la santé dentaire, je mets en lumière quatre mythes encore persistants, des fake news qui méritent d’être démenties. Voici donc quatre phrases que l’on entend encore et qui ne sont que fiction à mes oreilles de vétérinaire.

Fausseté no 1 :

« Les problèmes dentaires, ça n’arrive que chez les animaux âgés. »

Au contraire ! L’American Veterinary Dental Society rapporte que plus de 85 % des chats et des chiens ont des signes de maladies parodontales (gingivite, tartre, mauvaise haleine, pertes de dents, etc.), et ce, dès l’âge de quatre ans. Ce n’est pas rien ! Tout cela parce que nous ne prenons pas vraiment soin de leurs dents. En effet, très peu de gens prennent la peine de brosser les dents de leur animal quotidiennement, comme recommandé par les médecins vétérinaires, ou le nourrissent avec des nourritures spécialisées contre le tartre dentaire, ce qui ralentirait à coup sûr la progression des problèmes dentaires. Aussi, il faut le dire, la génétique est à l’œuvre dans certains problèmes dentaires. Les races de chiens brachycéphales, au museau aplati, auront tendance à avoir une dentition anormale et des dents mal alignées, ce qui aura un impact sur leur santé dentaire.

Fausseté no 2 :

« Le nettoyage dentaire sans anesthésie que me propose le salon de toilettage est tout aussi efficace que le détartrage sous anesthésie fait chez le vétérinaire et ça va me faire économiser. »

Faux ! En plus d’être une pratique risquée, possiblement douloureuse et surtout illégale, il faut comprendre que ce n’est pas une méthode efficace. Il faut imaginer les dents comme des icebergs qui flottent sur l’eau : on ne voit qu’une petite partie de la dent émergée à la surface et le reste, au moins les deux tiers de la dent, est située sous la gencive. Lors d’un nettoyage « à froid », sans anesthésie, il est tout simplement impossible de détartrer les dents sous le niveau de la gencive. On obtient donc un résultat visuellement attrayant, mais le problème persiste sous la gencive où la majorité des dents et des tissus qui l’entourent continuent de se détériorer. Un détartrage sous anesthésie chez le médecin vétérinaire est la seule façon de garantir que le tartre situé sous la gencive sera bien retiré.

Fausseté no 3 :

« Mon animal peut vivre sans problème avec de mauvaises dents. La seule chose qui va se passer, c’est qu’il aura une mauvaise haleine ! »

Archi-faux ! La mauvaise haleine de votre animal est le moindre de ses soucis. Elle doit être vue comme un symptôme indiquant la présence d’une maladie parodontale et donc, que les tissus entourant les dents sont en mauvais état. Des études ont démontré que l’infection présente lors de maladies parodontales peut se répandre ailleurs dans le corps. Les bactéries peuvent se déplacer, via le sang, vers d’autres organes tels que le cœur et les reins, créant alors d’autres problèmes de santé. La bonne santé générale passe donc par une bonne santé dentaire.

Fausseté no 4 :

« Pas besoin de brosser les dents de mon chien. Les jouets à mâchouiller et les gâteries contre le tartre vont naturellement nettoyer les dents de mon chien. »

Ben non ! Rien ne vaut l’efficacité de la brosse à dent quotidienne combinée à l’action d’une nourriture vétérinaire spécialisée contre le tartre dentaire. Il y a d’excellents produits (gâteries, gels, lamelles, etc.) sur le marché portant le sceau VOHC1 (Veterinary Oral Health Council), mais seuls, ces produits ne suffiront pas. Il faut aussi faire attention à ce que l’on achète, car certains produits (os de cuirs bruts très durs, os de bœuf, bois de cerfs, etc.) peuvent fracturer des dents et causer d’autres problèmes de santé. À cet effet, je vous réfère à ma chronique Jouets dangereux pour les chiens : https://www.journaldemontreal.com/2014/02/01/jouets-dangereux-pour-les-chiens.