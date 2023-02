Santé mentale: faire la paix avec l’horreur

La mort tragique de deux enfants dans une garderie de Laval fut un rappel sordide de l’horreur à laquelle sont confrontés les premiers répondants. Un paramédic d’Urgences-santé et un policier de Montréal qui ont vécu des chocs post-traumatiques ont accepté de témoigner dans l’espoir de faire tomber les tabous en santé mentale.

Un paramédic d’Urgences-santé qui est traité depuis plus de deux ans pour un syndrome de stress post-traumatique appelle les premiers répondants à prioriser leur santé mentale malgré l’attachement profond à leur métier.

« Aujourd’hui, je suis fier d’avoir des larmes, parce que ça fait partie du fait que je suis un humain », lance sans détour Benoit Touchette.

Ce paramédic en soins avancés pourrait retrouver en mai prochain le métier qu’il pratique depuis 32 ans.

Il cherche désormais à rassurer ceux qui hésitent à reconnaître leurs faiblesses.

« On ne devrait pas avoir peur ou être gêné de ce qui nous arrive », insiste-t-il.

Benoit Touchette a lui-même frappé un mur à l’été 2018, après avoir été envoyé d’urgence sur les lieux du décès d’un enfant.

« Ce n’est pas grand-chose, s’est-il dit à l’époque. Je suis rembarqué sur la route. J’y ai repensé [à l’intervention] dans les deux, trois prochains jours. [...] J’ai réussi à mettre ça dans un tiroir et fermer le couvercle. »

Entendre des cris

Le triste événement a toutefois refait surface dans sa mémoire deux ans plus tard lorsque l’équipe des communications d’Urgences-santé a fait appel à lui pour sensibiliser la population à l’aube de l’été.

« Il a fallu que je me lève de mon poste de travail, que j’aille vomir aux toilettes, la diarrhée, trempe à lavette. Les odeurs, les sensations tactiles de l’événement me sont revenues dans les mains. Les cris. J’entendais des personnes crier, et pourtant j’étais seul », se souvient le père de famille.

Dégringolade

Dans les mois qui ont suivi, divers symptômes comme des terreurs nocturnes et des cauchemars ont fait leur apparition.

Benoit Touchette ignorait que tout cela était lié à son traumatisme, croyant plutôt qu’il s’agissait d’épuisement professionnel.

Après des vacances, l’état du paramédic a empiré.

« Pour la première fois de ma vie, toutes les fois que je me levais le matin, que je prenais la décision d’aller au travail, je vomissais deux ou trois fois, dit-il. Je pleurais tout le long en route pour le travail. »

Inquiet, son entourage l’a encouragé à aller chercher de l’aide, mais il faisait preuve de réticence.

« Ça a été d’accepter d’être dans le rôle de patient, celui qui reçoit l’aide, et non pas celui qui la donne, mentionne-t-il. Ça a été l’étape la plus difficile. »

Puis est venue la journée du 28 décembre 2020.

« Je rentre au travail, mon chef m’attend. Hélène [Brouillet, psychologue chez Urgences-santé] est en ligne. Elle me dit : “Benoit, tu ne rentres pas aujourd’hui. C’est fini. Tu prends soin de toi.” Sans eux, je ne serais pas là aujourd’hui », relate-t-il, gagné par des sanglots.

Rôle inversé

M. Touchette a alors entrepris un long processus de réhabilitation.

Le Centre d’étude sur le trauma, qui a une entente avec Urgences-santé, l’a d’ailleurs suivi dans sa progression.

En thérapie, il a été plongé dans diverses mises en situation ayant des degrés d’intensité variables.

Le but était de « voir quand je prenais mon appel, de nommer les choses que je ressentais, comme dans un débriefing avec un pair aidant après un vrai appel », souligne M. Touchette.

La dernière simulation en a d’ailleurs été une qui s’apparentait fortement à l’événement qu’il l’avait marqué, à l’été 2018.

Plus de compréhension

Ce traitement cherche volontairement à créer des « expositions prolongées aux souvenirs traumatiques », fait valoir Steve Geoffrion, codirecteur au Centre d’étude sur le trauma.

« Ça aide [les patients] à faire la paix », ajoute-t-il, en indiquant que le taux de succès de cette intervention est d’environ 50 %.

Selon M. Geoffrion, les plus récents progrès scientifiques permettent de mieux expliquer la souffrance des patients.

« On comprend davantage [...] comment les réactions neurologiques et même biologiques peuvent favoriser le développement d’un trouble de stress post-traumatique », soutient-il.

M. Touchette a enfin été graduellement réintégré dans son milieu de travail. « C’était de me rendre en centre opérationnel, après ça de mettre mon uniforme, de me regarder dans le miroir. »

Il devait ensuite trouver son aise pour arpenter le terrain, sans faire d’intervention. Chose qu’il a accomplie au printemps dernier.

Après une tuerie, il accepte de mettre « un genou à terre »

Un policier a le contrôle sur ses émotions après des années de travail

En s’appuyant sur l’aide psychologique qu’il a obtenue, un policier de Montréal a trouvé la force « de mettre un genou à terre » et d’accrocher temporairement son uniforme après avoir été chamboulé par une violente tuerie familiale.

Philipe Medeiros a été appelé sur un nombre « inhabituel » de scènes d’horreur en 2019. Son bilan : au moins 5 homicides et 6 suicides.

Sa résilience a finalement atteint sa limite en arrivant sur les lieux du triple meurtre d’une mère et ses deux enfants. Complètement vidé, il a pris trois semaines de repos.

« Vu que j’avais cette conscience de pouvoir mettre un genou à terre, je l’ai mis, illustre le policier, rencontré au quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). J’ai été capable de passer au travers. »

« À cause de toute l’aide psychologique que j’ai eue [préalablement], j’ai pu faire les bonnes choses avant, pendant et après. Je pense que c’est très important dans la prévention du traumatisme », avance-t-il.

Avec du recul, le patrouilleur considère qu’il aurait pu prendre cette pause bien avant.

En 2016, M. Medeiros avait été soudainement frappé de douloureux souvenirs de son passé, tout juste avant une séance de thérapie de couple.

« Je voyais des morts, des événements dans mon enfance, des événements traumatisants, je me suis mis à pleurer. Je n’avais aucune idée ce qui se passait », décrit-il.

Le patrouilleur s’était ensuite tourné vers le Programme d’aide au personnel policier, sans toutefois arrêter de travailler.

« Ça m’a aidé énormément psychologiquement, raconte-t-il. Il me manquait un petit quelque chose et je suis allé le chercher dans le yoga et la méditation. »

Moins de souffrance

Fort de sa propre expérience, Philipe Medeiros fait depuis environ trois ans le tour des postes de quartier pour encourager les autres policiers à aller chercher de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

« Le plus qu’on en parle, moins les gens vont souffrir en silence », résume l’agent Medeiros, insistant sur le fait qu’il faut bien connaître les ressources d’aide existantes pour affronter des situations accablantes.

Sinon, « ça va prendre plus de temps à s’en remettre ou on va utiliser des mécanismes de défense pour se protéger », observe l’homme de 35 ans.

Le stress qui monte

Néanmoins, des drames peuvent affecter les policiers, sans même qu’ils soient impliqués, a soulevé Philipe Medeiros, en entrevue le jour même où deux enfants ont été tués à Laval.

« Quand il y a des drames familiaux dans d’autres postes, souvent je vais appeler le sergent et lui dire : “S’il y a quoi que ce soit, tes gars peuvent m’appeler, j’ai déjà vécu quelque chose de semblable” », mentionne-t-il.

« On est capable de se créer un scénario de ce qui s’est passé, souligne l’agent. Quand t’entends ça sur les ondes et qu’un autre policier y va, tout le stress monte à l’intérieur de nous. »

Ils sont plus nombreux à vouloir de l’aide

Policiers et paramédics sont plus enclins à reconnaître le stress engendré par leur boulot, une nouvelle réalité qui pousse les organisations à bonifier leurs ressources d’aide.

« La culture a changé », tranche Hélène Brouillet, psychologue chez Urgences-santé.

Psychologue

« Je pense que c’est beaucoup plus accepté et connu, tout ce qui est réaction post-incident, ajoute le psychologue au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Louis-Francis Fortin. Les gens en parlent davantage et jugent moins. »

Pour preuve, le nombre d’employés chez Urgences-santé qui ont déclaré avoir été exposés à des événements à stress élevé a explosé.

Il a atteint 620 en 2022, soit presque le triple du bilan de 2018. Pour chaque déclaration, un suivi est fait.

« Je pense qu’aujourd’hui on dépiste plus rapidement, observe Mme Brouillet. Il y a des gens pour qui le processus va être moins long, parce que pris dès le départ. »

Peaufiner l’offre

Le constat est semblable au SPVM. Le Programme d’aide au personnel policier (PAPP) a recensé plus de 5000 séances de consultation individuelle l’an dernier, une hausse d’environ 50 % comparativement à 2017.

Depuis des années, le SPVM, qui compte sur cinq psychologues à temps plein, fait donc des pieds et des mains pour peaufiner l’encadrement de ses agents.

En amont, des formations de premiers soins psychologiques ont d’ailleurs été développées.

Des partenariats au privé ont aussi été établis pour répondre aux demandes d’aide. Un policier doit actuellement attendre, lors de cas non urgents, de quatre à six semaines pour voir un psychologue à l’interne.

Toujours plus

Les experts conviennent que de nouvelles ressources seront nécessaires pour soutenir les premiers répondants.

« Si on pouvait continuer encore plus en prévention, peut-être qu’on aurait moins besoin d’être là en troisième ligne », suggère M. Fortin.

Pour Mme Brouillet, la quantité grandissante de pairs aidants et l’ajout d’un psychologue chez Urgences-santé sont des pas dans la bonne direction.

« Il faut que le projet soit porté par la base, par des gens qui y sont passés, et qui y croient, souligne-t-elle. Ça, c’est mon objectif. »