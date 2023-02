Se mettre à la couture, mode d’emploi

Savoir coudre à la machine ouvre des possibilités infinies. Que ce soit pour réparer sa veste adorée, pour faire les ourlets d’un pantalon ou pour confectionner un tee-shirt à sa taille et ainsi se présenter sous son meilleur jour, avoir des connaissances en couture rend service quotidiennement.

Cependant, contrairement à d’autres savoir-faire manuels, s’équiper est peu dispendieux.

Alors, de quoi a-t-on besoin pour se mettre à la couture en 2023 ?

1 Une machine à coudre

Si on a la chance d’avoir une grand-mère qui sait coudre, on peut lui emprunter sa machine. Les appareils et leur utilisation ont peu évolué en deux générations. Les réglages sont les mêmes, grand-maman pourra donc vous enseigner les bases rapidement.

Si vous n’avez pas cette chance, pas d’inquiétude. On trouve sur le marché de nombreuses machines pour débutants. Notre préférence, aux Affûtés, va à la Brother XM2701, que l’on utilise pour tous nos ateliers. Elle vient avec des explications pratiques et sa durée de vie est à toute épreuve. Neuve, elle peut se détailler à environ 230 $.

2 Des accessoires de couture

En plus de la machine, vous aurez besoin de quelques accessoires pratiques qui rendront vos séances de couture agréables, et ce, sans dépenser beaucoup : une paire de ciseaux de couture (autour de 30 $), un coupe-fil (un peu plus de 5 $), une règle à mesurer (15 $) et un plat magnétique pour vos aiguilles (15 $).

3 Du fil et du tissu

Montréal est une ville avec une longue histoire de couture. Il existe de nombreux magasins bien équipés et avec des personnes qui prodiguent d’excellents conseils. Le paradis de la couture, à Montréal, se trouve rue Saint-Hubert. Vous y trouverez à la fois des spécialistes des machines, des magasins de tissu et des enseignes de fils qui vendent du matériel de confection à des prix très intéressants. Les magasins de matériel usagé, comme les centres Renaissance, ont aussi en stock de nombreux mètres de tissus de toute sorte. Draps, rideaux, couvertures... tout ce qui vous tombe sous la main peut être coupé, taillé et revalorisé !

Photo fournie par Les Affûtés

Premier projet

Une fois bien installé devant sa machine à coudre, on sent venir la peur de la page blanche. Par où commencer ?

Après avoir donné des centaines d’ateliers de couture aux Affûtés, je sais quel projet vous recommander pour démarrer dans ce hobby sans trop vous décourager. Commencez par ceci, dans l’ordre : une petite pochette, un bandeau de tête, un sac banane, puis un tee-shirt. Vous trouverez facilement des patrons gratuits et tutoriels pour ces objets sur YouTube.

Photo fournie par Les Affûtés

Prévoir du temps

Ah ! La question du temps. C’est certain que vos premières créations vous prendront des heures à réaliser. Coudre, découdre, coudre à nouveau, recommencer. Considérez les erreurs comme un apprentissage qui vous permettra de progresser rapidement. En peu de temps, vous pourrez réaliser la majorité de vos créations en 2 à 4 heures.

Photo fournie par Les Affûtés

Si on a besoin d’aide

Dernier point, mais non le moindre. Vous êtes bloqué et vous avez besoin d’aide ? Si votre grand-mère coutu-rière n’est pas avare de conseils, profitez-en ! Si vous ne pouvez pas compter sur cette option, vous avez de la chance : les groupes de confection sur les réseaux sociaux sont très solidaires. À Montréal, il existe de nombreux cours de couture pour s’initier comme pour progresser, comme la Fabrique éthique, à l’espace Fabrik ou aux Affûtés. Renseignez-vous sur les forums de discussions de votre région ou même, créez votre propre groupe d’entraide de confection. Bonne couture !