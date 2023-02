Le plaisir, la liberté de vivre dans un véhicule récréatif et la possibilité d'aller partout où la route peut vous mener font rêver. Mais avant de faire le saut dans le monde VR, voici sept considérations qui vous aideront à choisir le bon véhicule pour vous et votre famille.

Avant de commencer, rassembler les membres de la famille, prenez une feuille et un crayon pour écrire vos choix et réponses.

Que voulez-vous faire avec votre VR?

Espérez-vous faire un voyage en voiture à travers le pays ou prévoyez-vous utiliser votre VR pour des voyages de camping le week-end ? Également important, combien de personnes le VR doit-il accueillir?

Si vous avez une idée précise de l'utilisation que vous ferez de votre VR, cela vous aidera à réduire vos options qui peuvent être nombreuses. Par exemple, une remorque VR que vous tirez derrière un camion pourrait être une meilleure option pour les excursions de week-ends. Si vous prévoyez des voyages prolongés (ou si vous envisagez de vivre en permanence dans votre VR), vous voudrez alors rechercher des commodités qui rendront vos voyages plus confortables.

Fréquence des voyages

Combien de fois envisagez-vous de voyager en VR? Certains propriétaires utilisent leur VR pour les vacances d’été en famille, d’autres comme les snowbirds pour s’échapper aux mois d’hiver ou encore s’en servent comme résidence secondaire.



Autocaravane ou remorque?

Plus spacieuse, l’autocaravane peut être conduite seule et se manœuvre plus facilement qu’une remorque qui nécessite un véhicule capable de la tracter. Bien que plus chère, la première offre généralement plus de commodités bien adaptées aux voyages prolongés.

Autre avantage des autocaravanes, elles peuvent tracter une voiture de tourisme. Cela vous donne la possibilité de garer votre autocaravane sur un terrain de camping, puis d'utiliser votre voiture pour vous déplacer et explorer les attraits de la région.

Quels types d’autocaravane?

Construits sur un châssis d’autobus ou de camion, les autocaravanes de classe A sont les plus chères, mais ils possèdent les commodités et suffisamment d'espace pour emmener toute la famille lors d'un long voyage. Ils disposent souvent un salon complet, des appareils de cuisine et parfois même une laveuse et une sécheuse. Ils ont généralement au moins 2 chambres coulissantes pour plus d'espace.

Ressemblant à un fourgon surdimensionné, les modèles classe B peuvent offrir des commodités de luxe, mais dans un format plus compact, sans extensions coulissantes, et sont généralement moins chers.

Facilement reconnaissables à leur couchette au-dessus du poste de conduite, les modèles classe C offrent une meilleure consommation que la classe A, mais pas aussi bonne que la classe B. Ils se distinguent par leur espace de couchage pour 4 à 8 personnes, des commodités similaires à la classe A et leur capacité de remorquer une voiture.

Trois choix de remorque

Légères et robustes, les caravanes classiques (ou roulottes) peuvent être tractées par bon nombre de véhicules de tourisme. Les commodités dépendront du montant que vous êtes prêt à investir. Si vous aimez laisser votre roulotte au camping et explorer, c'est une excellente option.

Les remorques à sellette se fixent sur un support spécial au centre de la caisse d'une camionnette, ce qui les rend incroyablement stables. Si vous prévoyez de faire de longs trajets jusqu'à un camping ou de rouler dans les montagnes, c'est une excellente option.

Troisième type, les tentes-caravanes (ou tentes-roulottes) demeurent le choix le plus économique. Légères, simples et parfaites pour les plus ou moins longs voyages, elles sont tractables par un grand nombre des véhicules.

Inspection et entretien

Même s'il sort directement de l'usine (et surtout si vous l'achetez d'occasion), vous voudrez vous assurer que votre VR est 100 % sûr et en état de marche. Une inspection minutieuse s’impose avant de partir en voyage.

Se renseigner

Visiter les communautés de VR en ligne est un excellent moyen pour se renseigner, pour découvrir des destinations incroyables auprès de personnes qui en ont fait leur mode de vie.