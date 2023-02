Sports d’hiver: des compétitions de skis et de planches à neige en plein centre-ville de Montréal

Des centaines de personnes ont bravé le froid samedi, alors que le centre-ville de Montréal a été transformé en snowpark urbain pour une compétition relevée.

« Ce n’est pas si froid, bien habillé on peut facilement en profiter », lance Marni Salerno, une jeune sportive venue assister à la compétition de ski qui avait lieu cet après-midi.

Marianne Langlois / JdeM

Les amateurs de skis acrobatiques tout comme les petites familles ont pris d’assaut la rue Saint-Denis, fermée à la circulation pour l’occasion, afin d’assister à l’évènement, où d'impressionnantes installations, comprenant une rampe et une longue descente de neige ont été érigées.

« C’est ma conjointe qui a eu l’idée de passer faire un tour aujourd’hui tout le monde a du plaisir, c’est très cool », commente François Labelle, venu profiter de l’évènement avec sa conjointe et deux de leurs trois enfants.

Malgré toute l’action qu’il y avait sur le site, c’est sans contredit la vertigineuse descente de neige installée pour l’occasion qui retenait le plus l’attention du public.

« On habite juste au coin de Saint-Denis, alors cette semaine on les voyait en train de construire la piste, c’était impressionnant et on voulait venir voir », mentionne Nicolas Lavaine, un jeune français venu profiter de l’activité avec ses quatre amis.

Thierry Laforce / Agence QMI

Pour tous les goûts

En plus des compétitions de ski, un espace de repos, un mur d’escalade et de nombreux kiosques offrant différents objets locaux comme des tuques, des bougies et des bijoux sont déployés sur place toute la fin de semaine.

Si le froid ne semblait pas trop incommoder la foule qui s’y était rassemblée en après-midi, les exposants sur place depuis 9h00 doivent redoubler d'ardeur pour se garder motivés.

Thierry Laforce / Agence QMI

« On fait des bijoux sur mesure et avec le froid, ça peut me prendre jusqu’à six fois plus de temps pour faire une paire de boucles d’oreilles », explique Juliette Paturel, la propriétaire de Fervido, une boutique de bijoux personnalisés.

Pour l'habituée des évènements du type « pop up » en période estivale, exposer l'hiver comporte son lot de défis. La jeune entrepreneure doit composer avec le vent, le froid et même la neige.

« Il y a de la neige sur certains de nos bijoux, mais ce n’est pas grave les gens auront la preuve qu’ils sont bien résistants à l’eau », blague au passage celle qui se réjouit de voir que les gens osent retirer leurs mitaines pour essayer ses bagues et ses bracelets.

Thierry Laforce / Agence QMI

Pour assurer le confort des gens sur place, plusieurs commodités comme une terrasse chauffée et des comptoirs de chocolat chauds ont été installés. L’évènement urbain APIK est en cours jusqu’au 5 mars et promet de faire vivre des sensations fortes aux petits comme aux grands.