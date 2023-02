30 ans de carrière pour Steve Hill

Steve Hill fête ses 30 ans de carrière. Le chanteur-guitariste de 48 ans fait ce qu’il aime depuis l’âge de 16 ans et il n’a pas l’intention de lever le pied.

«Je fais ce que j’aime dans la vie et je suis toujours passionné par ce métier-là. J’ai encore énormément de plaisir à faire ça. Ces 30 ans sont passés très rapidement», a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Deux ans après avoir commencé à jouer dans les bars, le jeune guitariste monte sur scène, à l’âge de 18 ans, au bar L’Odyssée, à Trois-Rivières, avec le Bob Harrison Blues Band.

«Il avait besoin d’un guitariste pour ce spectacle. Un de ses amis, qui m’avait déjà vu jouer, lui a demandé de m’essayer», raconte le Trifluvien qui était à sa dernière année de cégep.

Photo fournie par JS Désilets

Après les spectacles du vendredi et du samedi, Bob Harrison lui a offert le poste.

«La semaine suivante, c’était quatre soirs à Montréal et un mois plus tard, c’était le Spectrum à guichets fermés», a-t-il ajouté.

Depuis, le virtuose, devenu chanteur, réalisateur, homme-orchestre et même homme d’affaires avec sa compagnie de disques, aligne les spectacles au Québec, au Canada et en Europe. Il est continuellement en tournée.

Dear Illusion, son 12e opus lancé en novembre dernier, a obtenu d’excellentes notes, dont un neuf sur dix par le magazine britannique Classic Rock.

Reconnaissant

La formule homme-orchestre, qu’il a mise en place et bonifiée au fil des années, lui a permis d’aller se produire en Europe.

«Cette formule est possiblement un des moments marquants de ma carrière. Ça m’a permis de jouer partout en Angleterre et en Allemagne et me retrouver dans des publications, comme Classic Rock, que j’achète depuis que je suis jeune», a-t-il fait remarquer.

Il s’est produit en première partie de plusieurs de ses héros, dont BB King, Jeff Beck, Jimmy Vaughn, Carlos Santana et les Fabulous Thunderbirds. Il a aussi joué avec Pagliaro et Hubert Sumlin de Howlin’ Wolf, qui est une de ses plus grandes inspirations.

Steve Hill est très reconnaissant envers le public qui achète ses albums et qui va le voir en spectacle.

«Il y a une seule raison pourquoi ça dure depuis 30 ans et c’est parce que les fans continuent de venir me voir», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait la chance de faire un métier qui rend les gens heureux.

En octobre et en novembre prochains, il retournera en Suisse, en Allemagne, en Norvège, au Danemark et dans les Pays-Bas où il a joué l’automne dernier.

«C’est l’fun de pouvoir voir ces places-là. Ça continue de grandir. Je suis privilégié», a confié le guitariste, indiquant qu’il serait peut-être devenu un auteur de bandes dessinées, si sa carrière de musicien n’avait pas décollé.

C’est tout de même au Québec où il joue le plus souvent.

«Tous mes spectacles, depuis le début de l’année, sont à guichets fermés. C’est assez merveilleux», a-t-il ajouté.

Une websérie

Le guitariste avoue ne pas regarder souvent derrière lui. Il rigole lorsqu’on lui demande de quelle façon il va fêter ses 30 ans de carrière.

«En travaillant. On fête ça avec un gros spectacle et en continuant les projets. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour moi dans la vie de tous les jours. Soit je suis en tournée, soit je travaille sur un album. La vie continue», a-t-il dit.

Le musicien vient tout juste de lancer, sur sa chaîne YouTube, une websérie intitulée Garage chez Steve Hill, où le guitariste accueille des musiciens dans son studio. Bleu Jeans Bleu, Matt Lang, Pépé et sa guitare, Hanorah, Johnny Pilgrim et les Deuxluxes font partie des invités.

«C’est comme si je faisais un talk-show dans mon garage. C’est aussi un sitcom avec des personnages fictifs et un genre de téléroman basé sur ma vie où il n’y a pas grand-chose de réel», a-t-il indiqué en riant.

Steve Hill montera sur les planches, le 2 mars, au Club Soda, à Montréal, pour un concert événement où il plongera dans les chansons de Dear Illusion, revisitera des pièces de tous ces albums et rendra hommage à Jimmy Hendrix.

«C’est un spectacle en trio avec des cuivres et plusieurs chansons de mon dernier album. Ça va être un concert de 3 heures. On a mis le paquet», a-t-il fait savoir.

Après 30 ans de carrière, Steve Hill veut continuer à faire ce qu’il aime.

«Tant qu’il va y avoir un public intéressé et que je suis capable de continuer, je vais le faire. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et je suis loin d’avoir envie d’arrêter. J’ai l’impression que je commence», a-t-il conclu.

♦ Toutes les dates de spectacle sont en ligne sur le stevehillmusic.com.