Ukraine: la Russie de Poutine a quand même des alliés... et pas les moindres

Tout a été dit, me semble-t-il. Tout a été montré. Après 12 mois de bombardements, d’attaques et de contre-attaques, de destructions massives, de réfugiés par millions et de morts par dizaines de milliers, qui peut encore en douter ? C’est une saloperie de guerre que les Russes ont déclenchée contre les Ukrainiens. Tout le monde, pourtant, n’est pas d’accord.

À la Maison-Blanche, on se félicite du voyage de Joe Biden en Ukraine et en Pologne cette semaine. Il s’est montré convaincu, convaincant et... vigoureux, comme on tient tant à le faire paraître, sauf pour la chute dans les marches, en montant à bord de son avion pour rentrer au pays. Il n’y a rien de parfait.

Le président américain est parvenu au cours des 12 derniers mois à unifier les Occidentaux – Américains, Canadiens, Européens – dans une vision où la Russie est l’agresseur à repousser et l’Ukraine, l’allié à soutenir.

Et nous ne sommes pas seuls. À preuve, ce vote jeudi à l’Assemblée générale de l’ONU sur une résolution appelant à la fin de la guerre et demandant à la Russie de se retirer du territoire ukrainien : une forte majorité – 141 pays – l’a appuyée contre 32 abstentions et 7 rejets.

LES POUR, LES CONTRE ET LES ENTRE-DEUX

Les alliés de la Russie, on les connaît bien : des dictatures, des tyrannies, rien à envier. Ce sont ceux qui persistent à rester neutres qui étonnent. La Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud ne sont pas de petits joueurs sur la scène internationale. L’Angola a dépassé le Nigeria comme plus gros exportateur de pétrole d’Afrique. Et l’influence de l’Iran au Moyen-Orient n’a pas faibli, malgré des années de sanctions étouffantes.

Le plus remarquable avec cette dernière résolution de l’ONU, c’est que le résultat ressemble, à peu de chose près, à celui d’une résolution semblable, votée en mars 2022. Onze mois de barbarie russe en Ukraine n’ont changé aucun avis. Curieux, non ?

En fait, pas vraiment. Une grande étude réalisée dans 15 pays par le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR, selon son sigle anglais) montre qu’au-delà des gouvernements, les populations – en Chine, en Inde et en Turquie, par exemple – sont loin d’être convaincues du « bon droit » des Occidentaux.

DES CONSÉQUENCES AU-DELÀ DU CONFLIT

Trois répondants chinois, indiens et turcs sur quatre perçoivent la Russie « plus forte » ou « aussi forte » qu’avant la guerre. Et Moscou demeure, à leurs yeux, un allié stratégique et un partenaire nécessaire de leur pays. L’isolement du Kremlin ? Il faudra repasser.

On exprime aussi beaucoup de scepticisme quant aux motivations de l’Occident. Moins d’une personne sur quatre interrogées en Chine et en Turquie, et seulement 15 % en Russie, pensent que l’Occident soutient l’Ukraine uniquement pour défendre sa sécurité ou sa démocratie.

En d’autres mots, à l’extérieur de notre monde, de ces pays qui partagent nos valeurs culturelles et notre histoire, notre crédibilité ne vaut pas cher. Il y aura un lendemain à cette guerre atroce ; il faudrait commencer à y réfléchir.

LA GUERRE EN UKRAINE, VOUS EN PENSEZ QUOI ?

« La Russie est un allié, un partenaire. »

Chine

79 %

Inde

79 %

Turquie

69 %

« La Russie est un adversaire, un rival. »

Grande-Bretagne

76 %

États-Unis

71 %

France

59 %

« L’Ukraine doit regagner tous ses territoires, même si cela signifie une guerre plus longue. »

Royaume-Uni

44 %

Union européenne

38 %

États-Unis

34 %

« La guerre devrait finir dès que possible, même si l’Ukraine doit céder des territoires. »

Inde

54 %

Turquie

48 %

Chine

42 %

(Source : European Council on Foreign Relations, février 2023)