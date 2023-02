«Le doublage, c’est une passion»: découvrez la voix derrière Katak... et Spider-Man!

Le saviez-vous ? Katak, le courageux béluga gris, héros du film d’animation québécois du même nom maintenant au grand écran, possède un point en commun avec Spider-Man.

Sa voix.

Ou plutôt, faut-il spécifier, sa voix québécoise.

Alexandre Bacon, le comédien qui prête ses traits vocaux à Katak, est aussi celui qui double la voix de Peter Parker, alias Spider-Man, depuis que l’acteur Tom Holland a hérité du contrat d’incarner l’homme-araignée au grand écran, en 2016, dans Captain America : Civil War.

En plus de tous les films qui mettent en vedette Spider-Man, ce spécialiste du doublage a aussi repris en français les répliques de personnages de films comme The Fabelmans, Scream 5, Resident Evil : Welcome to Raccoon City, Space Jam : A New Legacy, Dunkirk, Sing Street, The Hangover 2 et des dizaines d’autres.

« Le doublage, c’est une passion. J’ai commencé quand j’étais enfant. C’était alors plutôt un jeu. Au fil du temps, j’y ai pris goût », révèle celui qu’on a aussi vu à la télé dans plusieurs séries, dont N.O.U.S. et Stat, récemment.

Image fournie par 10e Ave Productions

Une première

Malgré sa vaste expérience en doublage, Alexandre Bacon s’est retrouvé devant un défi inédit lorsqu’il a été recruté par l’équipe du film Katak, le brave béluga.

C’était sa première voix originale. Il n’avait encore jamais créé une voix à partir de rien.

En plus, comme c’est une pratique courante dans le milieu de l’animation, les premiers enregistrements se sont déroulés avant que les images des personnages du film ne soient disponibles.

« Nous avions uniquement le scénario et j’avais une idée du croquis du personnage qu’il y avait dans un document de production. La grande différence avec le doublage, c’est que l’animation est créée à partir de la maquette vocale qu’on produit. C’est une liberté exceptionnelle », explique-t-il.

Photo Didier Debusschère

N’empêche, comment crée-t-on ça, une voix de béluga ?

« Avec les dessins, j’avais une idée globale de l’essence du personnage. J’ai compris que c’est un personnage qui a l’air plus jeune que ce qu’il est réellement. Ça prenait une voix jeune, mais pas trop. En animation, on peut mettre plus d’énergie. On recherche une jeunesse et une naïveté. »

Instinct

Faut-il regarder d’autres films d’animation pour s’inspirer lors de la création d’une voix comme celle de Katak ou on y va à l’instinct ?

« J’y suis allé à l’instinct, répond Alexandre Bacon, mais quand j’étais jeune, je regardais beaucoup de films d’animation. J’ai vu tous les Disney, tous les Pixar. C’est une grande partie de ma vie. Peut-être qu’inconsciemment, il y avait de l’inspiration de certains personnages, mais je n’ai pas fait de recherches précises. »

En plus de celle d’Alexandre Bacon, on peut aussi entendre les voix de Ludivine Reding, Mario Saint-Amand, Ginette Reno, Yves Jacques, Martin Drainville, Émilie Josset, Guylaine Tremblay et Marie-Thérèse Fortin dans Katak, le brave béluga, qui est présentement à l’affiche au cinéma.