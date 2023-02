Une voisine de Cuba dans un piètre état

Haïti, petit pays exsangue voisin de Cuba, avec une population semblable de 11 millions d’habitants. Haïti qui n’en peut plus de couler en flammes. Haïti parmi les pays les plus pauvres de la planète. Haïti en proie aux bandes criminelles qui contrôlent une bonne partie du pays, alors que même les forces policières n’y peuvent rien. Ces bandes armées, mieux équipées que la police nationale, avec de l’armement lourd et sophistiqué, contrôlent la majeure partie de la capitale Port-au-Prince et la banlieue Cité-Soleil. Elles y font régner un climat de terreur, violant femmes et enfants et tuant ceux qui leur résistent. Même les médecins cubains, qui pourtant prodiguent des soins gratuits aux malades depuis des années dans des conditions des plus précaires, ne sont pas à l’abri de leurs exactions.

Ces bandes criminelles ont pu prospérer grâce à la complicité des dirigeants qui les utilisaient par le passé pour exécuter leurs basses besognes et s’enrichir aux dépens de la population. Aujourd’hui, elles protègent les mieux nantis qui peuvent continuer de prospérer dans toutes sortes de négoces et surtout le trafic de drogue. Une de ces bandes, la G9, a même réussi à prendre le contrôle du port par où entrent la majorité des produits de consommation importés, de même que le précieux pétrole.

Les écoles et les collèges ne sont pas épargnés. On y entre et pille le matériel scolaire, les ordinateurs, les photocopieuses et autres outils pédagogiques, ainsi que la nourriture pour les repas et collations des élèves. Soixante-douze écoles et 13 collèges ont été ainsi attaqués au cours des derniers mois, selon l’UNICEF. On a incendié au moins un collège, un étudiant a été tué et deux professeurs enlevés. Cette violence soudaine contre les maisons d’enseignement a forcé la fermeture d’une trentaine d’écoles.

Photo courtoisie

Haïti, qui fut jadis une colonie française prospère, a sombré dans le chaos le plus total. Soixante pour cent de sa population vit dans la pauvreté et 1,2% de ses habitants souffrent de la faim extrême. Une telle violence et une telle désorganisation politique ont de quoi décourager tout projet d’investissement à court, à moyen et à long terme. Au lieu d’avancer, le pays recule.

L’armée a été démantelée en 1995, à la suite d’un coup d’État. Depuis ce temps, petit à petit, des bandes armées ont pris la relève. On en compterait plus de 90 à travers le pays, dont six importantes et bien organisées comme la G9. On n’hésite pas à recruter des enfants, qui n’ont plus rien à perdre. Selon le Réseau national de défense des droits humains, du 8 juillet au 31 décembre 2022, 263 personnes ont été assassinées à Cité-Soleil et on dénombre 57 viols de femmes et d’enfants ainsi qu’un nombre indéterminé d’enlèvements contre rançons. Dans la seule journée du 8 juillet 2022, 95 personnes, dont 6 enfants, ont été assassinées. Bien sûr, les coupables courent toujours, comme on dit, mais en Haïti, les assassins n’ont pas besoin de courir, ils font du sur-place dans leur château-fort sans être inquiétés.

De nombreuses organisations populaires haïtiennes ainsi que d’autres provenant de la région des Caraïbes rejettent l’idée d’une intervention militaire extérieure. Cela ne ferait que légitimer un gouvernement illégitime et son premier ministre, Hariel Henry, qui n’a même pas été élu par la population. Depuis 1993, Haïti a été occupée 13 fois. Ça suffit, disent les groupes et organisations populaires. Trente-sept ans après la fin du régime Duvalier, il est temps que le peuple haïtien retrouve sa dignité et se prenne en main, sans intervention extérieure.

Guantanamo, la première base militaire des États-Unis

Il y a 120 ans aujourd’hui, en 1903, les États-Unis installaient à Cuba, à Guantánamo plus précisément, dans la partie orientale de l’île, leur première base militaire à l’extérieur de leurs frontières. Il y en aurait aujourd’hui autour de huit cents éparpillées un peu partout à travers le monde.

L’Amendement Platt, votée par le Congrès des États-Unis en 1901 et insérée dans la constitution de la nouvelle république de Cuba, consacrait cette île des Caraïbes comme faisant partie de l’arrière-cour des États-Unis. Comme les États-Unis occupaient déjà l’île récemment libérée, depuis 1898, de la présence coloniale de l’Espagne, le gouvernement de Washington décida d’installer, le 23 février 1903, sa première base militaire à Guantánamo, sans demander la permission à personne.

Depuis le triomphe de la Révolution, en 1959, le gouvernement cubain n’a cessé de réclamer, en vain, qu’on lui restitue cette partie de son territoire occupée illégalement.

Un jour, un journaliste étranger a demandé au dirigeant Fidel Castro pourquoi son pays n’adhérait pas au traité contre la prolifération des mines antipersonnelles. C’est bien simple, a répondu Fidel. Nous sommes contre ces mines, mais pour nous, c’est la seule façon de nous protéger contre l’ennemi qui occupe illégalement cette parcelle de notre territoire. Le seul endroit où sont disposées ces mines sur tout le territoire cubain, c’est autour de la base navale étatsunienne de Guantánamo. Qu’on nous restitue cette base navale et nous allons adhérer au dit traité, a répondu Fidel.

Il y a cinq ans, à Dublin, en Irlande, le 23 février a été déclaré «Journée internationale de lutte contre les bases militaires étrangères des États-Unis et de l’OTAN».