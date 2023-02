Voici 3 destinations avec de la neige dans les Laurentides

Durant la relâche scolaire, il arrive qu’il y ait des redoux, ce qui peut empêcher la glissade ou le ski de fond. Pour avoir les meilleures conditions de neige possible, mieux vaut aller en région montagneuse.

Glissades à Piedmont

Tout à fait unique, les Glissades du Domaine des Pays d’en Haut se distingue par la variété de manèges sur neige, en plus des tubes. On file à vive allure à bord d’un bobsleigh ou d’un grand radeau de rafting. Il y a aussi le Vortex360, tournant sur lui-même et prenant jusqu’à six personnes à bord.

Les glissades sont aménagées sur trois versants ensoleillés, avec des pistes de tous les niveaux. Les tout-petits ont des pistes rien que pour eux dans les zones Olympiade, Champion ou Podium.

Nombre de pistes: 61. Remontées mécaniques. Casque: fourni pour le bobsleigh et le Vortex360, recommandé pour les autres. Suggéré: lunettes de ski. Ouvert: jusqu’au 4 mars, de 9 h à 20 h et le 5 mars de 9 h à 17 h. Bloc de quatre heures: 31 $ pour les 5 à 12 ans, 34 $ pour les 13 ans et plus.

►www.glissade.ca

Domaine Saint-Bernard

Photo fournie par Tourisme Mont-Tremblant

C’est un coin méconnu de Mont-Tremblant pour beaucoup de monde. Et ce n’est pas trop cher. On a accès à un vaste réseau de sentiers pour le ski de fond et la raquette.

Idéals avec des enfants, de petits sentiers de marche sur neige (Manicou et Les Melèzes) et de raquette mènent à l’abri Herman-Deshaies. Ne manquez pas d’apporter un sac de graines de tournesol pour attirer mésanges et sitelles dans vos mains. Avec les enfants, c’est magique.

Sentiers: ski de fond (32 km, relié au réseau de 80 km de Mont-Tremblant), raquette (22 km) et marche sur neige (4 km). À louer: équipement de ski de fond, raquettes et crampons (pour adultes). Butte pour glisser. Droit d’accès: 15 $ par adulte, 13 $ par étudiant, gratuit pour les 18 ans et moins.

►www.domainesaintbernard.org

Camping Sainte-Agathe-des-Monts

Photo fournie par André Chevrier

On le désigne aussi comme centre de plein air. À juste titre d’ailleurs, étant donné son accès à un réseau de sentiers de ski de fond et de raquette. C’est sans compter tous ses petits chalets dont je vous reparlerai.

À Sainte-Agathe-des-Monts, l’altitude de plus de 360 mètres favorise les conditions de neige.

Sentiers: raquette (30 km), ski de fond (60 km), À louer: raquettes, crampons, équipement de ski de fond. Droits d’accès: 19 $ par adulte pour le ski de fond et 11 $ pour la raquette. Gratuit pour les 16 ans et moins de même que l’équipement.

►www.campingsainteagathe.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Promenade aux flambeaux

À Magog, les sentiers pédestres sur neige du Marais de la Rivière-aux-Cerises seront illuminés par une centaine de flambeaux, certains soirs de la relâche. Crampons suggérés. Le 25 février et du 2 au 4 mars.

►www.maraisauxcerises.com

Les mésanges du lac Boivin

Au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, à Granby, on attire aisément mésanges et sitelles dans nos mains avec des graines de tournesol. Il suffit d’emprunter le sentier déneigé La Prucheraie.

►www.cinlb.org

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.