Alexandre Bilodeau qualifie la carrière de Kingsbury de «grandiose»

S’il fut autrefois son grand adversaire sur les pistes, Alexandre Bilodeau a été parmi les premiers à envoyer un message-texte à Mikaël Kingsbury afin de le féliciter pour ses deux nouveaux titres obtenus aux Championnats du monde durant le week-end.

Mikaël Kingsbury, double champion du monde incontesté

«C’est plaisant de voir ça, c’est un gars comme Mik qui va amener les jeunes à être actifs, que ce soit dans le ski acrobatique, dans les autres sports ou même dans les autres disciplines, a brillamment fait valoir Bilodeau, prenant soin de mettre ses vacances dans l’Ouest canadien sur pause dimanche, le temps d’une entrevue. Un gars comme lui vient permettre aux jeunes de rêver.»

Photo Miha Matavz / FIS

À propos des huit titres mondiaux de Kingsbury, le double champion olympique de cette même discipline voue tout son respect envers son compatriote québécois.

«Ç’a jamais été égalé, c’est grandiose, a qualifié Bilodeau, lui qui a personnellement été couronné trois fois de suite en parallèle (2009, 2011 et 2013). Ce qu’il faut comprendre, c’est que les Mondiaux n’ont lieu qu’une fois aux deux ans. C’est un rendez-vous important, un peu comme des mini-Jeux olympiques. Et Mikaël réussit à performer coup après coup.»

«Mikaël vieillit et continue de gagner malgré son âge, a aussi noté Bilodeau, à propos du skieur de 30 ans. Ça prouve l’athlète et la personne qu’il est. Par expérience, je peux aussi dire qu’être au sommet, c’est ce qu’il y a de plus difficile car on veut y rester. Pour tout le monde sur le circuit, c’est l’objectif de rattraper Mikaël. Il doit faire preuve de maturité.»

Un modèle pour Kingsbury

Avant de prendre sa retraite en 2014, deux ans après avoir devancé Kingsbury aux Jeux olympiques de Sotchi, Bilodeau a justement été la cible à atteindre pour le jeune Mik.

«Alex Bilodeau, c’était un modèle, a reconnu Kingsbury, dimanche. Il fait partie de ceux qui ont pavé la voie pour moi.»

«Je déteste comparer les sports ou les époques, mais ce que fait Mikaël est exceptionnel», a ajouté Bilodeau.