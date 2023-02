Baseball majeur: un contrat monstre pour Manny Machado?

Le joueur de troisième but des Padres de San Diego Manny Machado serait sur le point de parapher une prolongation de contrat de 11 ans d’une valeur totale de 350 millions $.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, dimanche.

Machado s’est joint aux Padres à titre de joueur autonome en 2019. Il avait obtenu un contrat de 10 ans d’une valeur totale de 300 millions $. Une option pour se libérer de cette entente en 2024 faisait partie de l’accord. Il semblerait que Machado avait l’intention de l’exercer, ce qui aurait mené à cette nouvelle prolongation de contrat.

En 150 matchs l’an dernier, l’athlète de 30 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,298 et a frappé 172 coups sûrs, dont 32 circuits.

Machado évolue dans le baseball majeur depuis la campagne 2012. Il a aussi porté les couleurs des Orioles de Baltimore (2012 à 2018) et des Dodgers de Los Angeles (2018). Il a déjà reçu six invitations pour le match des étoiles, deux Gants dorés et un Bâton d’argent. En carrière, il totalise 853 points produits, 839 points marqués, 283 circuits et 85 buts volés.