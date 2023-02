De l’utilité de la curatelle publique

Je suis dans une période d’indécision et j’aurais besoin de votre avis. On me dit que la seule façon de régler mon problème est de m’adresser à la curatelle publique. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce qu’on peut leur faire confiance ?

Démunie

Comme vous ne dites rien de vos raisons d’avoir recours au Curateur public, je ne puis vous dire si c’est la chose à faire. Quant à son efficacité, et en dépit des plaintes qu’il reçoit à l’occasion, je crois que c’est un organisme efficace.