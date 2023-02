Essai: une histoire d’horreur qui finit bien

Thomas O. St-Pierre, auteur de quatre romans, est passionné par les contes pour enfants.

Entre autres, celui de Charles Perrault, Barbe-Bleue, ce monstre cruel qui tuait ses épouses trop curieuses et les entreposait ensuite dans une chambre secrète et interdite. Il y voit une métaphore de la part d’ombre qui habite tout être humain.

« Ce cabinet, c’est l’endroit où nous cachons ce que nous jugeons susceptible d’empêcher les autres de nous aimer. Car nous sommes tous et toutes des Barbe-Bleue », affirme-t-il d’emblée.

C’est dans ce cabinet que nous enfouissons tout ce que nous n’aimons pas de nous-mêmes : nos lâchetés, nos mauvais coups, nos veuleries, nos méchancetés gratuites, nos désirs secrets de vengeance, voire de meurtre, etc. Car si l’organisation sociale a fait de nous des êtres moraux qui aspirent à la paix, il n’en demeure pas moins que nous nourrissons en nous toutes sortes de pulsions violentes et sexuelles, que nous réussissons tant bien que mal à dominer.

Et cela dès le plus jeune âge, avec le complexe d’Œdipe cher à Feud et auquel sont confrontés les enfants. Ceux-ci apprennent ainsi très tôt à refouler leurs désirs : être l’amoureux de sa maman ou l’amoureuse de son papa est inacceptable dans notre société. Cela ne doit pas se voir ni se savoir.

Des questions...

Nous passons donc une bonne partie de notre vie à nier nos désirs secrets. Ce refoulement peut engendrer une forme de mépris de soi, toujours selon Freud.

Un Barbe-Bleue sommeillerait en chacun de nous. Et lorsque nous rencontrons une personne susceptible de nous aimer, de nous faire oublier qui nous sommes, de nous valoriser, nous faisons comme Barbe-Bleue, dit St-Pierre, nous lui ouvrons toutes nos portes en lui offrant les clés pour le faire, mais nous lui interdisons formellement de regarder dans cette chambre secrète où se trouvent nos vilenies.

Comment savoir ce que les autres pensent de nous, si nous ne sommes même pas capables de démêler le vrai du faux en nous, en nous regardant dans le miroir ?

Barbe-Bleue s’aimait-il au point de multiplier les conquêtes féminines ? Se croyait-il séduisant alors que plus d’une le trouvait laid en raison de sa barbe bleue ? Et qu’est-ce qui a poussé Léa à accepter de le prendre pour époux ? La cupidité ? Le désir de s’affranchir de sa famille ? La peur de la solitude ?

Impossible de répondre à ces questions. En voici d’autres : pourquoi Barbe-Bleue tend-il un piège à Léa ? Veut-il qu’elle découvre son côté horrifiant et qu’elle lui pardonne son passé, ou croit-il, plutôt, qu’elle résistera à l’envie d’ouvrir la porte de son cabinet même si elle en possède la clé, parce que la curiosité serait une vilaine chose ?

Le parent impossible

St-Pierre en profite pour questionner l’œuvre de Perrault, qui fut père de quatre enfants. Il lui semble évident qu’il a écrit ses contes d’abord pour ses enfants, pour les éduquer et leur inculquer quelques valeurs.

Ainsi, dans Le petit poucet, il est question d’abandon. Dans Cendrillon et dans La belle au bois dormant, de marâtres cruelles et de pères absents. Dans Le petit chaperon rouge, « une enfant joue le rôle de gibier ».

Dans tous ces contes, affirme l’auteur, les parents sont négligents et insouciants. Mais « l’archétype de cette humanité bornée et dénuée d’empathie, c’est Barbe-Bleue, le parent impossible, le non-parent. Il déteste la vie, il se déteste, il craint les autres et surtout l’intimité qu’il n’est pourtant pas capable de s’empêcher de rechercher malgré tout. »

Se basant sur son propre rôle de père, il avoue qu’on ne peut s’empêcher de corriger le comportement inadéquat d’un enfant « qu’en le reprenant d’une manière de plus en plus agacée », quitte à lui inculquer quelque sentiment de rejet, qui seront malheureusement la source de sentiments de honte et de culpabilité.

La vie familiale est un défi constant, elle ne peut pas être une fête perpétuelle, conclut-il, et la parentalité nous rappelle notre propre vulnérabilité. Finalement, le comportement de Barbe-Bleue nous rappelle « notre indépassable besoin d’être rassurés ». Une histoire qui finit bien, comme dans Barbe-Bleue.