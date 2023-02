Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Gaz Bar Blues

Photo Danny Taillon

La Bordée

28 février au 25 mars, 19 h 30 ou 14 h

Le film québécois Gaz Bar Blues prend vie sur les planches, transportant la scène en 1989, dans une station-service de Limoilou. Le propriétaire François Brochu (Martin Drainville), atteint de la maladie de Parkinson, souhaite que l’un de ses fils prenne sa relève. Il assistera plutôt impuissant à la fracture entre son monde et celui de ses enfants.

►32 $ ou 45 $, bordee.qc.ca

¡BIENVENIDO PACHO !

Photo tirée du site web osq.org

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

1er mars (20 h), 2 mars (10 h 30)

L’Orchestre symphonique de Québec reçoit le trompettiste Pacho Flores, reconnu dans le monde comme un des grands solistes de sa génération, qui interprétera notamment deux concertos de styles très différents : le Concerto de Haydn, ainsi que Salseando, écrit pour lui par le compositeur portoricain Roberto Sierra.

►À partir de 48,50 $, osq.org

Candlelight, hommage à Coldplay

Auditorium du Musée de la Civilisation

Jeudi 2 mars, 18 h 30 et 20 h 30

C’est dans des lieux magnifiques éclairés à la bougie que les concerts Candlelight font vivre aux spectateurs une expérience musicale intime, relevant presque de la magie. Ce jeudi, redécouvrez la musique de Coldplay au piano et laissez-vous transporter par ce moment unique.

►30 $ à 60 $, candlelightexperience.com

Soirées électros de l’IglooFest

Place Jean-Béliveau

2 au 4 mars, de 19 h à 23 h

Plongez dans l’univers de la musique électronique lors des trois soirées musicales de l’IglooFest Québec. Le jeudi 2 mars mettra en vedette Alexa Borzyk (19 h) et Misstress Barbara (21 h). X-Coast (19 h), Paul Woolford (20 h 30) et Diplo (21 h 30) monteront sur scène le lendemain, tandis que le samedi 4 mars, ce sera au tour d’Andrea de Tour (19 h), DJ Boring (20 h 30) et Claptone (21 h 30).

►De 33 $ à 92 $ selon la soirée et la section choisies, igloofest.ca

Révolution en tournée

Photo Martin Alarie

Théâtre Capitole

2 au 19 mars, 15 h ou 20 h

Révolution en tournée débarque au Capitole de Québec, mettant en vedette des danseurs qui ont participé à la plus grande compétition de danse au Québec. Mis en scène par Lydia Bouchard, le spectacle promet des numéros inventifs, émouvants et à couper le souffle.

►46 $, 57 $, 77 $ ou 89 $, theatrecapitole.com

La Bronze

Photo tirée du site web labronze.ca

Palais Montcalm

3 mars, 20 h

L’auteure-compositrice-interprète et artiste multidisciplinaire (comédienne, auteure, chanteuse et percussionniste) Nadia Essadiqi, alias La Bronze, s’arrête au Palais Montcalm pour présenter en concert intimiste les titres de son récent album, Vis-moi, interprétés dans une formule piano-voix.

►36 $, palaismontcalm.ca

Exposition centrale du Jardin d’hiver

Photo Nathalie Dion

Espace 400e

Du 3 mars au 9 avril

Manif d’Art présente la 3e édition du Jardin d’hiver, dont une exposition centrale regroupant des artistes qui composent son volet d’art public et une exposition solo du collectif québécois Pierre&Marie intitulée Des sanctuaires au cœur des brasiers. Leurs animaux, créatures et autres protagonistes étranges ou perturbants témoigneront des paradoxes résultant des excès de nos sociétés humaines.

►Billet solidaire de 0 $ à 30 $, billet régulier à 15 $, manifdart.org

Le temps des pharaons

Photo courtoisie Musée de la civilisation

Musée de la civilisation

Du 4 au 12 mars, de 10 h à 17 h

Les familles sont invitées à découvrir les trésors de l’Égypte antique que renferme l’exposition Le temps des pharaons, juste avant sa fermeture prévue le 12 mars. De plus, une multitude d’activités attendent les aventuriers en semaine de relâche, qui pourront aussi visiter d’autres expositions dont Ô merde ! et Observer. L’expo qui déroute !.

►Entre 0 $ (5 ans et moins) et 25 $ (35 à 64 ans), mcq.org