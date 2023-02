Montréal: des pistes cyclables utilisées comme stationnement dérangent

De plus en plus de citoyens utilisent leur bicyclette l’hiver, mais étonnamment, les intempéries hivernales ne sont pas les principaux obstacles de certains, alors que de nombreux automobilistes se stationnent sur les pistes cyclables.

Le Réseau Express vélo (REV) accumule quotidiennement plus de 2000 passages la fin de semaine et, signe de la grande popularité de ce moyen de locomotion, plus de 8000 en semaine.

Mais les cyclistes déplorent le comportement de certains automobilistes, qui se stationnent sur les pistes cyclables lorsque le stationnement vient à manquer.

L’une des artères les plus problématiques de Montréal est l’avenue Viger, où la signalisation pourrait être en cause; en effet, le manque d’indication rend la tâche difficile aux automobilistes, qui peinent à prendre conscience des limites de la piste cyclable.

«Il y a souvent des automobilistes qui se stationnent dans les pistes cyclables; parfois c’est par inadvertance, parfois c’est par manque d’éveil ou manque de soucis. Ils se disent que la personne qui fait du vélo va passer à côté», a détaillé Jacques Nacouzi, qui fait la promotion des transports actifs.

«Mais quand tu en as plusieurs comme ça dans une journée et qu’il faut à chaque fois aller dans la rue, et bien, quand tu as 1000 ou 2000 passages en hiver sur une piste cyclable comme Saint-Denis, ça devient problématique, il peut y avoir un risque de collision avec une auto qui passe à côté», a-t-il ajouté.

La Ville de Montréal est au courant de la situation et invite les cyclistes à dénoncer ces comportements dangereux en appelant la municipalité.

«Le REV [Réseau express vélo] est une infrastructure pour assurer les déplacements sécuritaires des cyclistes, certainement pas un stationnement pour les automobiles. On condamne fermement ces comportements à l’heure où on enregistre de tristes bilans au niveau de la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route», a notamment commenté Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité au comité exécutif montréalais.

Rappelons que l’Agence de mobilité durable a par ailleurs intensifié sa surveillance sur le réseau cyclable et augmenté le montant des contraventions.