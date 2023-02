Parall(elles): le design des femmes

Plonger dans l’histoire de l’évolution et de la prise de parole des femmes à travers leur travail dans l’univers du design : voilà la belle idée derrière la nouvelle exposition Parall(elles) : une autre histoire du design.

Il y a de petits bijoux qui sommeillent dans les salles de conservation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). C’est en puisant à même ses collections que le musée a pu mettre sur pied Parall(elles) : une autre histoire du design, une exposition suivant le désir de l’établissement d’aborder des sujets importants de manière neuve, afin de faire voir ce qui n’a jamais été vu par les visiteurs.

Avec l’aide de femmes artistes à la scénographie, au graphisme du catalogue et au design de l’exposition, cette exposition misant sur le rôle des femmes dans l’histoire du design est un grand pas vers « l’engagement profond du musée de mettre de l’avant les femmes de cette année », explique le directeur général du MBAM, Stéphane Aquin.

150 années de design

À compter du 28 février, les visiteurs déambuleront dans une suite de pièces colorées, chacune reliée à une époque importante de l’avancement des femmes dans le design et dans l’histoire en général. Sont exposées diverses pièces de design se modernisant au fil des années et de la place accordée (*prise) par les femmes dans le monde du design.

Différents thèmes y sont ainsi reliés dont : les femmes et le mouvement « arts and crafts », les ateliers de céramique et de travail du métal, le design et l’industrie touristique, l’entre-deux-guerres (usant de perspective avec le droit de vote accordé aux femmes au Canada en 1918), le design intérieur devenu une profession, la naissance du design industriel dans les années 1920, celui du milieu du 20e siècle, l’artisanat d’après-guerre, la libération de la femme en 1960, l’arrivée du design graphique, jusqu’au design à l’aube du 20e siècle dans les sphères de l’artisanat, du design, de la science et de la technologie.

250 œuvres

Tout au long de ce parcours, les 250 œuvres et objets conçus par plus de 200 créatrices se font marqueurs du temps qui passe et de l’évolution des mœurs ; bijoux, meubles, poteries, tapis, collages, dessins, peintures, design graphique, sculpture, différentes pièces d’artisanat.

Une série de trois concerts – qui seront présentés dans la salle Bourgie du musée – a aussi été imaginée en lien avec cette nouvelle exposition. Le but ? Faire le pont entre la musique et les arts tout en soulignant l’apport des femmes en musique. Le 13 avril se fera tout en jazz féminin, le 7 mai se transportera dans les salons parisiens des 19e et 20e siècles et la salle accueillera des musiciennes de l’Orchestre symphonique de Montréal le 26 mai.

♦ L’exposition Parall(elles) : une autre histoire du design est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 28 mai. Billets et horaire des concerts : mbam.qc.ca/fr/salle-bourgie/