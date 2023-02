Plateformes numériques: voici 5 séries Intenses, mais vraies!

Parfois, la réalité surclasse la fiction. Malheureusement, cette réalité peut être laide, frustrante et éprouvante. Certains producteurs démontrent tout de même un intérêt à partager des histoires lourdes à porter. En voici quelques-unes.

Candy: meurtre au Texas

(v.o. Candy)

Jessica Biel est méconnaissable dans cette minisérie. Elle prête ses traits à Candy Montgomery, une mère de famille qui menait une vie bien rangée jusqu’à ce qu’elle tue une bonne amie à elle, la femme de son amant, de 41 coups de hache en 1980 à Wylie, au Texas. Lors de son procès, l’accusée a plaidé la légitime défense. L’affaire a bien évidemment raisonné fort auprès des Américains, car rien ne laissait présager un tel drame. La moustache bien fournie, Justin Timberlake y joue un policier.

Passage à l’acte

Des pulsions meurtrières qui mènent à commettre l’irréparable. Des crimes horribles commis pour toutes sortes de raisons. Des auteurs de familicides sont scrutés à la loupe par des experts psychiatres qui ont cherché à comprendre comment ils ont franchi le point de non-retour. Des déclarations réelles de tueurs à glacer le sang («J’ai tué ma fille pour la protéger de choses pires qu’il pouvait lui arriver, comme s’il y avait pire que la mort») tombent dans l’oreille de professionnels très attentifs.

L’affaire Dumont

Que feriez-vous si on vous accusait d’une agression sexuelle que vous n’avez pas commise? Pire: comment réagiriez-vous si on vous reconnaissait coupable? C’est ce qui est arrivé à Michel Dumont (joué par Marc-André Grondin) dont la vie a basculé du jour au lendemain quand on lui a passé les menottes. Soutenu par Solange Tremblay (Marilyn Castonguay) qui croyait en son innocence, il a mené un long combat judiciaire pour reprendre le contrôle de sa vie. La réalisation de Podz est encore en vedette le temps de ce film où l’on ne voudrait pas être dans les souliers de l’accusé.

Les collectionneurs d’enfants

Avec la prolifération des images sur internet, la cyberpédophilie est devenue un véritable enjeu au Québec. Des prédateurs regardent des photos et des vidéos de mineurs, les échangent ou s’en servent comme outil de chantage. Dans cette série documentaire choc, Paul Arcand s’entretient avec des hommes qui ont eu des comportements condamnables, mais aussi avec des victimes marquées à vie. Les réponses et les témoignages qu’il recueille déstabilisent, attristent et font rager. L’innocence de nombreux enfants est bafouée, car ce ne sont pas les cas qui manquent.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Dévoilée en septembre dernier, la série a instantanément créé l’émoi. Les nombreuses scènes-choc et explicites, l’ambiance oppressante et les agissements sadiques ont sans aucun doute livré des tonnes de cauchemars. Surnommé «le cannibale de Milwaukee», l’un des plus célèbres tueurs en série des États-Unis s’est amusé aux dépens de près de 20 victimes pendant plus de 10 ans avant que la police, blâmée pour son incompétence, parvienne à stopper le carnage. Un homme dérangé et dérangeant qui a longtemps généré l’horreur. Difficile à croire et à regarder, mais tristement véridique.

