Remparts: les Mooseheads passent un message

Les Mooseheads de Halifax ont passé un message, cet après-midi : ils ne sont pas deuxièmes au classement général de la LHJMQ seulement parce qu’ils évoluent dans les Maritimes et qu’ils y affrontent majoritairement des équipes en reconstruction.

Malgré une poussée de trois buts des Remparts en troisième période, les hommes de Sylvain Favreau sont partis de Québec avec une victoire de 4 à 3.

Ils s’étaient forgé une avance de 4 à 0 après 40 minutes de jeu, mais dans un scénario semblable à celui de jeudi face aux Tigres de Victoriaville, les Remparts ont tout tenté en vain en troisième.

Les Mooseheads sont donc repartis de Québec aujourd'hui avec quatre points sur une possibilité de six dans ce difficile voyage lors duquel ils ont battu les Tigres de Victoriaville, vendredi, perdu face au Phœnix de Sherbrooke le lendemain puis vaincu les Remparts, aujourd'hui.

Une autre façon de passer le message qu’ils sont de sérieux candidats au titre.

« Je pensais qu’on avait passé un message le mois passé, puis avant Noël, a d’abord lancé Favreau, un peu agacé de voir que son équipe continue d’être sous-estimée. Il semble qu’on a des tests et chaque fois qu’on vient jouer au Québec, c’est un autre test.

« Là, on en passe des tests. On a des victoires et on joue bien contre ces équipes. On se sent bien, on essaie de ne pas mettre trop d’accent là-dessus. »

MALCHANCE

De son côté, Patrick Roy n’affichait pas une mine déconfite.

« J’essaie de faire attention parce qu’on perdait 4 à 0, et, honnêtement, je trouvais qu’on était juste malchanceux. On n’avait rien fait de catastrophique et on s’est retrouvé à 4 à 0. Ça nous a “shaké” un peu. J’ai toutefois adoré le caractère que les gars ont démontré en troisième période et il s’en est fallu de peu pour qu’on revienne », a-t-il dit, lançant au passage des fleurs au gardien des Mooseheads Mathis Rousseau, qui a été excellent, notamment en troisième période.

« Ç’a commencé à tourner pas mal autour ! On avait hâte que ça finisse et on a été capable de finir le travail », mentionnait quant à lui le gardien de 18 ans.

La remontée a débuté lorsque Zachary Bolduc a fait dévier un tir de Nicolas Savoie derrière Rousseau, avant d’en rajouter quelques minutes plus tard pour atteindre le plateau des 40 buts pour une deuxième année consécutive. Jérémy Langlois a par la suite semé l’hystérie chez les 15 060 spectateurs réunis au centre Vidéotron, mais les Remparts ont été incapables de battre Rousseau une quatrième fois.

« On est confiant, on croit en nous et on sait ce qu’on peut faire, et on l’a démontré en troisième période », estimait Bolduc.

ÉCLOPÉS

Les Remparts étaient encore une fois privés de plusieurs bons éléments, alors que Nathan Gaucher, James Malatesta, Thomas Darcy, Evan Nause et Mikaël Huchette manquaient à l’appel. Dans le cas de Malatesta, il ratera le prochain mois d’activité en raison d’une fracture à un pied subie jeudi dernier contre les Tigres de Victoriaville.

« C’est sûr que s’il fallait que ça arrive, c’est mieux là que durant les séries éliminatoires. Ça donne du temps de glace à d’autres joueurs et c’est à eux d’en profiter », notait Patrick Roy.

D’ailleurs, en raison des nombreux absents, il avait séparé le duo de Théo Rochette et Zachary Bolduc, les plaçant sur deux trios différents. Après une période, toutefois, ils ont été réunis au sein de leur unité habituelle complétée par Pier-Olivier Roy.

Les Mooseheads étaient quant à eux privés de Zachary L’Heureux et Logan Crosby. Rappelons que L’Heureux purge toujours une suspension de dix matchs imposée par la LHJMQ après avoir dardé un partisan après un match à Gatineau, le 8 février.

♦ Les Remparts reprendront l’action avec deux parties en deux soirs, d’abord à Shawinigan, vendredi, pour y affronter les Cataractes, puis à Sherbrooke, le lendemain, où ils se mesureront au Phœnix.