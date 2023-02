«Kirby’s Return to Dream Land»: retour au pays des merveilles

On y a joué des heures (et des heures !) lors de sa sortie initiale, en 2011. Mais aujourd’hui, Kirby’s Return to Dream Land fait peau neuve et nous revient dans une édition « deluxe » rehaussée et bonifiée qui, en plus de ravir les nostalgiques, permettra aux plus jeunes de s’initier à ce classique vidéoludique.

Ah, Kirby ! Cette adorable et gloutonne boule rose a réussi à traverser trois décennies sans perdre ni son lustre ni son attrait. À preuve, il nous a offert, l’an dernier, sa toute première aventure tridimensionnelle applaudie autant par les fans que la critique. On y a eu la confirmation, sans aucune équivoque, que ce personnage chouchou des joueurs était capable d’évoluer. Et pas simplement en gobant ses ennemis pour émuler leurs capacités de combat.

Cette fois-ci, par contre, c’est vers le passé qu’on replonge avec Kirby’s Return to Dream Land, un nouveau portage destiné à la Nintendo Switch. S’il ne réinvente pas la formule classique, il offrira tout de même quelques heures de bonheur aux nostalgiques.

Son intrigue ? Kirby y croise le voyageur intergalactique Magalor, coincé sur la planète Pop après l’écrasement de son vaisseau. Le joueur devra donc arpenter différents mondes pour y récupérer les morceaux de son navire, histoire de lui permettre de rentrer au bercail, soit Halcandra.

Photo fournie par Nintendo

On le devine tout même, ce scénario est accessoire, ne servant que de prétexte à une enfilade de quêtes et d’aventures dans des contrées bédéesques et peuplées d’ennemis plus mignons que redoutables.

Quelques nouveautés

On l’avoue, on est rapidement retombé dans nos souvenirs en lançant une partie de cette nouvelle offre de Nintendo, parue hier. Car si les couleurs sont, bien évidemment, plus vives et éclatantes, l’essence du jeu classique demeure intacte.

Deux nouveautés viennent tout de même bonifier l’aventure : des pouvoirs supplémentaires mis à la disposition de notre héros, c’est-à-dire le maniement du sable et de pistolets.

Photo fournie par Nintendo

Viennent-ils changer radicalement le cours du jeu ? Non, évidemment. Mais ils apportent un brin de nouveauté bienvenu.

C’est vraiment en dehors de l’aventure originale que cette édition « deluxe » fait honneur à son nom. D’abord, avec un épilogue qui nous place aux commandes de Magalor, apportant une dynamique différente. Avec ses habiletés bien à lui – et, donc, distinctes de celles de Kirby –, ce héros fraie son propre chemin dans ce même univers.

C’est amusant, c’est rafraîchissant et, bien franchement, on ne s’opposerait pas à le voir hériter de sa propre franchise vidéoludique.

Autre nouveauté : des mini-jeux supplémentaires, à explorer en périphérie de l’aventure principale. Pensez à la formule de Mario Party, mais en compagnie de Kirby. C’est un brin enfantin par moments, mais on devine que le public cible se situe en bas âge.

Ces deux éléments viennent insuffler un caractère neuf et inventif, mais surtout augmenter la durée de vie du jeu qui, sans eux, n’atteindrait pas la barre des cinq heures.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ★★★★☆

Offert sur Nintendo Switch