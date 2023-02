«The Honey-Don’t List»: un couple plus que parfait?

Rien ne va plus entre un couple marié de coanimateurs d’une émission de téléréalité de rénovation de maisons. Entre Rusty et Melissa Tripp, c’est la galère. Le formidable duo Christina Lauren, formé de Christina Hobbs et Lauren Billings, décrit la longue spirale négative dans laquelle le couple entraîne tout son entourage dans un roman savoureux, The Honey-Don’t List. Irrésistible, débordant de références aux célébrités qui veulent tout contrôler, il montre que ce qui se déroule en coulisses n’est pas toujours glamour!

La tension monte entre Rusty et Melissa Tripp, qui animent une émission à succès. Melissa est de plus en plus contrôlante et Rusty, de plus en plus désintéressé et distant.

Le pot aux roses est découvert lorsque les deux assistants du couple, James McCann et Carey Duncan, surprennent Rusty dans les bras d’une autre femme. La crise survient à quelques heures du lancement du nouveau livre de Rusty et Melissa, qui partagent leurs conseils pour réussir leur union. Mauvais timing...

Carey et James sont forcés d’accompagner leurs employeurs dans leur tournée de promotion, à bord d’un énorme bus luxueux, pour s’assurer que le couple n’implose pas... ou du moins pas en public. Coincés ensemble, James et Carey découvrent qu’ils ont plus que le travail en commun.

La dynamique de couple entre Melissa et Rusty est croustillante à souhait.

«Melissa est une vraie caricature ambulante. Elle ne réalise pas à quel point ils sont devenus affreux. Et il y a quelque chose de très drôle à ce sujet!» écrivent les autrices, en entrevue par courriel.

Christina et Lauren se moquent de l’image publique des vedettes, de leur vie privée désastreuse. Elles décrivent les dérives liées à l’apparence et au contrôle de l’image publique.

«C’est toujours une bonne idée de se rappeler que l’image publique qu’on voit de la plupart des gens est minutieusement travaillée. C’est facile de dérouler le fil Instagram et de voir des maisons parfaites et des gens qui sont à leur mieux, et ensuite de se comparer et de se sentir mal. Ne faites pas ça! Les réseaux sociaux ne représentent pas la vraie vie», avisent-elles.

«Nous ne voyons pas la vaisselle traîner dans l’évier ni à quoi ils ressemblent sans les multiples couches de maquillage, l’éclairage parfait et les filtres nécessaires pour produire ces images.»

Christina et Lauren ont fait leurs recherches pour ce roman... sans réaliser qu’elles le faisaient.

«En 2014, notre éditeur nous a envoyées en tournée, Belles on Wheels. Nous avons voyagé de ville en ville dans un bus géant rose et blanc, avec un logo et le slogan “10 auteurs, 7 villes, 1 folle virée”. C’était FOU. Nous avons récupéré plusieurs détails de cette tournée pour écrire le roman.»

Problème de dystonie

Les autrices se sont également inspirées du père et de la sœur de Lauren pour décrire un problème de contractions musculaires prolongées affectant Carey, la dystonie. «C’était très important pour nous de bien présenter ce problème et de montrer que c’est un des aspects de la vie de Carey, mais ce n’est pas ce qui la définit, elle.»

Christina et Lauren sont d’avis qu’il y a beaucoup de «Carey Duncan» qui gravitent dans l’entourage des célébrités.

«Ce sont les Carey Duncan de ce monde qui font que la terre tourne! Par exemple, c’est facile de voir un livre sur une étagère... sans réaliser que des centaines de personnes y ont travaillé, du premier manuscrit jusqu’au livre final.»

Elles ont partagé de bons moments en écrivant The Honey-Don’t List.

«Nous sommes les personnes les plus chanceuses du monde de faire ce boulot. Et vous savez quoi? On le fait avec notre meilleure amie!»

Le duo Christina Lauren, formé de Christina Hobbs et Lauren Billings, est auteur de best-sellers classés en tête des listes du New York Times et du USA Today, avec ses séries cultes au succès mondial.

En France, la série Beautiful s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires toutes éditions confondues, depuis mai 2013, et à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis et à travers le monde.

Leurs romans sont traduits en 26 langues et publiés dans 30 pays.

Elles publieront en mai 2023 The True Love Experiment, en version originale anglaise.

EXTRAIT

«Melly a inscrit sur la honey-do-list actuelle de Rusty qu’il devait perdre quelques kilos avant l’annonce de la nouvelle émission. D’après elle, il a l’air grassouillet à l’écran. S’il se cache avec la moitié d’un gâteau sur les genoux, j’en entendrai parler pour le restant de mes jours.»