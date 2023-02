Valaire revient à ses racines jazz dans son nouvel album

Il aura fallu attendre près de sept ans avant de pouvoir entendre un nouvel album de Valaire. Pour ce grand retour, le quintette a voulu revenir à ses racines jazz. Voici donc Jazz Futon, un disque qui comprend encore plusieurs collaborations et morceaux instrumentaux.

On joint Luis Clavis au bout du fil alors qu’il se retrouve dans une camionnette avec les autres membres de Valaire, qui s’avèrent aussi ceux de Qualité Motel.

Très actif depuis quelques années, ce dernier projet parallèle a pris beaucoup de place depuis la pandémie. «Au point de vue de l’horaire, Qualité Motel a complètement pris le dessus, reconnaît Luis. Cet été, il va falloir un peu freiner certaines dates de Qualité Motel dans le but de laisser plus de place à Valaire.»

Si Valaire s’est un peu effacé ces dernières années, le groupe revient en force avec un album qu’ils ont pris du temps à peaufiner. «Avec Valaire, on a toujours le désir de bien réfléchir les choses, dit Luis. On a fait beaucoup plus de matériel que l’album. Après, on a fait un tri, on a laissé ça décanter.»

De la place pour Alan Prater

Fidèle à son habitude, le groupe a fait appel à plusieurs invités. Parmi les collaborateurs sur Jazz Futon, on compte Alan Prater (The Brooks), Ciscero, Fanny Bloom, Mel Pacifico et Mike Clay.

À force de le côtoyer sur scène, les membres de Valaire ont d’ailleurs décidé de laisser encore plus de place à Alan Prater sur le projet.

«On a vraiment compris tout le talent qu’il avait, dit Luis. On l’a invité en studio pour qu’il chante sur quatre ou cinq chansons. Il y en a là-dedans qu’on voulait écarter avant qu’il n’arrive. Et après son passage, elles étaient toutes revenues au centre de l’album et devenaient nos chansons préférées en l’espace d’une soirée!»

Quand il le pourra, Alan Prater accompagnera aussi Valaire sur sa tournée. «On réalise que ce gars-là a beaucoup à nous apprendre, autant comme musicien qu’humain, dit Luis. On veut qu’il prenne une belle place dans le groupe. Je pense que c’est la première fois qu’on ouvre autant la porte à un collaborateur de même.»

Mature et mobilier

Quand l’album a été complété, les membres de Valaire se questionnaient sur le titre à lui donner. Ils ont fait écouter les nouvelles chansons à ceux qui conçoivent tout leur visuel.

«Ils nous ont dit que ça faisait un peu party de salon, dit Luis. Il y a encore le côté festif de nos débuts, mais il y a aussi quelque chose de plus mature, de plus mobilier, de plus salon.»

Inspiré par le jazz fusion d’UZEB, Valaire a ainsi opté pour un titre on ne peut plus approprié: Jazz Futon.

Après avoir donné trois spectacles-lancements au Dièse Onze, à Montréal, Valaire prendra d’assaut la scène du MTelus samedi soir, dans le cadre de la Nuit blanche de Montréal en Lumière.

Réarranger le passé

Les musiciens ont passé les dernières semaines à réarranger leurs anciennes chansons avec leur nouveau matériel.

«S’il y a quelque chose qu’on a retiré de Qualité Motel, c’est le plaisir à faire des mélanges (mash-ups) entre nos chansons et celles des autres, dit Luis. Le résultat est vraiment très plaisant. Ça nous permet d’aller explorer dans ce qu’on a fait dans le passé.»

Pour le reste de 2023, les musiciens se promèneront entre les spectacles de Valaire et Qualité Motel. Une nouvelle édition de La virée du Saint-Laurent est aussi dans les plans, de même qu’un passage en Europe. «On aimerait y retourner dans le coin de l’automne», conclut Luis.

♦ Le nouvel album de Valaire, Jazz Futon, est disponible. Le groupe sera en spectacle ce soir, au MTelus de Montréal. Il jouera aussi le 10 mars à l’Impérial Bell de Québec. Pour toutes les dates : valaire.mu.