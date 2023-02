Arnold Schwarzenegger tiendra la vedette d’une série Netflix

Arnold Schwarzenegger « est de retour! » (« is back !») L’acteur sera la tête d’affiche de la série Netflix Fubar.

La première bande-annonce de la série Fubar, mettant en scène Arnold Schwarzenegger, vient d’être rendue publique. On y voit la vedette de Terminator fumer un cigare, faire de la moto et conduire une voiture à toute allure en lançant « I’m back baby! » (Je suis de retour bébé, en référence à la phrase culte du film Terminator.

Ce qui semble d’abord être une série d’actions se transforme en comédie alors qu’on voit le comédien en compagnie de l’actrice et humoriste Fortune Feimster le frapper de manière comique dans les parties intimes en lui disant « C’est ce que tu reçois pour être aussi sentimental. »

« Partout où je vais, les gens me demandent quand je vais faire une autre grande comédie d'action comme True Lies. Eh bien, la voici », a déclaré l’acteur de 75 ans dans un communiqué. « Fubar va vous botter des culs set vous faire rire – et pas seulement pendant deux heures. Vous obtenez une saison entière. »

Fubar montrera ce qui se passe lorsqu'un père et sa fille découvrent que toute leur relation a été construite sur un mensonge et qu'ils sont, chacun de leur côté, des agents de la CIA.

La série alliant comédie et action sera déposée sur Netflix le 25 mai prochain. Elle se veut la première série télévisée de l'acteur, ancien gouverneur de Californie, culturiste et icône de films d’action qui joue également le rôle de producteur exécutif avec Nick Santora (Most Dangerous Game, Prison Break).