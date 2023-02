Cap sur les tendances 2023

Vivement le retour de l’Expo Manger Santé et Vivre vert pour dénicher les tendances de l’heure en saine alimentation. Pour cette 23e édition (Québec) et 26e édition (Montréal), près de 300 exposants seront réunis pour présenter leurs nouveautés. C’est aussi l’occasion d’assister à des conférences et démonstrations culinaires offertes par plusieurs personnalités, dont Jean-Philippe Cyr, Stefano Faita et K pour Katrine. Tour d’horizon des innovations qui illustrent le virage santé et écologique du monde agroalimentaire.

Les substituts de protéines, un marché en ébullition

Pour des raisons économiques, environnementales ou de santé, plusieurs consommateurs recherchent des substituts à la viande. Les nouveautés ne manquent pas à ce chapitre. Quelques coups de cœur :

Le tempeh haché

Photo fournie par Tempehine

L’entreprise Tempehine a le vent dans les voiles. Les fondateurs, Sonel Merjuste et Jasmine Exael, innovent sans cesse pour offrir des produits de soya fermenté qui plairont aux consommateurs. Après le tempeh aromatisé et le TempbBurger, voici le tempeh haché qui remplace la viande hachée dans toutes les recettes. On le retrouve en saveur originale, façon tex-mex et façon italienne.

►tempehine.ca

Le tofu fumé

Photo fournie par Tofutofu

Toute jeune entreprise, Tofu Tofu a pour mission de faciliter l’accès aux protéines végétales. La fondatrice, Dominique Dupuis, propose une gamme de tofus aromatisés aux saveurs invitantes (épices à steak, érable, cornichon, piquant et façon smoked meat). De quoi convertir tout carnivore au tofu !

►tofutofu.ca

Les lupins rôtis

Photo fournie par Croquelupin

Après les pois chiches et les fèves de soya rôties, voici les lupins rôtis. C’est ce que propose Croque Lupin, une nouvelle entreprise fondée par une comptable passionnée de la terre, Annie Demers. Biologiques et cultivés au Québec, les lupins rôtis et aromatisés constituent une collation de choix. Ils agrémentent aussi les salades en ajoutant texture et saveur.

►croquelupin.com

Le poisson végétal

Photo fournie par Save da Sea

Après les substituts à la viande et au fromage, ce sont les options véganes au poisson qui font leur entrée sur le marché. Save da Sea propose du thon et du saumon fumé 100 % végétal !

►savedasea.com

Les fauxmages aux légumineuses

Photo fournie par aviva alternative

Au rayon des fauxmages, ceux à base de coco déçoivent en raison de leur teneur en gras saturés. Certains à base de noix de cajou se démarquent, mais l’innovation va encore plus loin. Aviva propose des fauxmages à base de légumineuses et de graines qui se déclinent en trois inspirations : style feta, style cheddar et style gouda.

►avivaalternative.com

L’achat local, plus que jamais

La tendance qui s’est accélérée en pleine pandémie se poursuit. Les produits locaux séduisent les consommateurs. En voici quelques-uns qui se démarquent :

L’eau d’érable pétillante

Photo fournie par maple3

J’adore l’eau d’érable pour sa saveur délicate et sa faible teneur en sucre. Maple 3 propose une eau d’érable pétillante (en version originale, lime ainsi que pêche et mangue), un produit d’ici, maintenant distribué partout au Canada.

►maple3.ca

Les salsas issues d’économie circulaire

Photo fournie par the pretty ugly company

Utiliser des légumes rescapés du gaspillage alimentaire pour en faire de délicieuses salsas, voilà la mission de Pierre-Olivier Gendron et Lysanne Bourret, fondateurs de Pretty Ugly Company. Qu’elle soit douce, moyenne ou forte, la salsa 100 % québécoise plaît autant pour son goût que pour les valeurs de l’entreprise. Les jeunes entrepreneurs lanceront en mai le parfait produit complémentaire, vous avez deviné lequel ?

►theprettyuglycompany.com

Les algues de Gaspésie

Photo fournie par Océan de saveurs

On découvre avec bonheur les algues (entières et en flocons) d’Océan de saveurs. Antoine Nicolas, le fondateur, a acquis une solide réputation au cours des dernières années en raison de la variété et la qualité de ses produits. Nutritives et goûteuses, les algues sont assurément à intégrer plus souvent dans notre alimentation. Découvrez notamment sur sa boutique sa recette de caviar d’algues qui épatera vos invités lors de l’apéro à saveur locale !

►oceandesaveurs.ca

Les carottes croquantes

Photo fournie par Vibe foods

On aimait déjà leurs croustilles de kale et maintenant on craque pour leurs croustilles de carottes BBQ. Vibe offre des croustilles de légumes (et fruits) faibles en gras et riches en fibres qui plairont à toute la famille.

►vibefoods.ca

Les noix du Québec

Et oui, on cultive certaines noix au sein de notre belle province. L’entreprise Au Jardin des noix propose de troquer les noix importées pour des noix d’ici. Les noix du noyer noir et les noisettes sont cultivées au sein d’une noiseraie en croissance de Saint-Ambroise-de-Kildare.

►aujardindesnoix.com

Les boissons chaudes inspirantes

Photo fournie par Tasti official

Les lattes sont des plus populaires et les solutions de remplacement au café au lait sont nombreuses. L’entrepreneure Elisabeth Rioux rend les lattes plus tendance que jamais avec sa gamme Tasti, des lattes qui marient les ingrédients fonctionnels (collagène, probiotiques, etc.) aux saveurs décadentes de saison (fraises enrobées de chocolat, red velvet, choco-noisettes...). De son côté, Seta propose une déclinaison de lattes (curcuma, matcha, lavande et betterave) avec des ingrédients essentiellement biologiques et véganes. J’adore son curcuma latté qui allie le curcuma au poivre noir et au gingembre. Quant aux Siffleux, ils revisitent la boisson chaude du matin pour proposer une alternative au café faite de canneberges grillées.

►tastiofficial.com

►setaorganic.com

►siffleux.ca

Les croustilles de légumineuses

Photo fournie par Remix snacks

Remix, une entreprise fondée par deux nutritionnistes, propose des collations nutritives à base de légumineuses. Leur nouveauté ? Beanies, des croustilles à base de farine de haricots mungos qui apportent 7 g de protéines et 6 g de fibres. Qui de mieux placés que des spécialistes en nutrition pour lancer des produits santé ? Cette gamme s’ajoute aux écorces de chocolat noir, fruits imparfaits et haricots noirs (Bean Bark) qui connaissent déjà un bel engouement.

►remixsnacks.ca

Parmi les autres innovations, nommons les préparations de desserts prêts à cuisiner à base de légumes Bela Peko, les craquelins Rebon à base de céréales maltées revalorisées et les bouchées Buffalo VG Gourmet !

Retrouvez l’ensemble des produits mentionnés, ainsi que plusieurs autres, lors de l’Expo Manger Santé et Vivre vert :

Expo Manger Santé et Vivre vert

Centre des congrès de Québec : 4 et 5 mars

Palais des congrès de Montréal : 17 au 19 mars

►Tous les détails : expomangersante.com