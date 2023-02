CH: tout ou rien avec les attaquants russes

Le Canadien de Montréal a échangé un joueur russe pour un autre, dimanche, en obtenant Denis Gurianov en retour d’Evgenii Dadonov. Les athlètes de ce pays ont offert beaucoup de beaux moments aux partisans québécois, tandis que d’autres ont joué un rôle effacé.

• À lire aussi: Cinq choix pour un marqueur de 5 buts, mais attention avant de critiquer Julien BriseBois

• À lire aussi: Un autre Kirby Dach?

Voici un historique des attaquants russes ayant récemment porté l’uniforme du CH :

- Evgenii Dadonov (2022 à 2023)

L’acquisition de Dadonov l’été dernier a coûté peu au directeur général Kent Hughes: seulement le contrat de Shea Weber. Le vétéran de 33 ans a pris du temps à se mettre en marche, mais sa contribution fut honnête malgré tout. Avant d’être envoyé aux Stars de Dallas, il avait amassé 18 points, dont seulement quatre buts, en 50 matchs.

- Ilya Kovalchuk (2019 à 2020)

Revenu dans la Ligue nationale en 2018 après un hiatus de cinq saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL), Kovalchuk n’a passé que deux saisons en Amérique du Nord avant de remettre le cap sur la Russie. Libéré par les Kings de Los Angeles en décembre 2019, il a reçu un contrat du CH moins d’un mois plus tard. L’ailier gauche a temporairement relancé sa carrière avec 13 points en 22 matchs, avant de choisir les Capitals de Washington pour participer aux séries.

- Nikita Scherbak (2016 à 2018)

Le Canadien est une équipe qui n’a jamais hésité à se tourner vers le talent russe au repêchage, avec des succès mitigés, toutefois. L’organisation a donné beaucoup de temps à Scherbak pour se développer, mais l’ancien choix de premier tour lui a rapporté peu dans le circuit Bettman. Le natif de Moscou a produit sept points en 29 matchs à Montréal et évolue maintenant en Slovaquie.

- Alexander Radulov (2016 à 2017)

Radulov n’a disputé qu’une saison dans la métropole québécoise, mais quelle saison ce fut! Tandis qu’il évoluait avec le CSKA de Moscou, l’ancien des Predators de Nashville a reçu un contrat d’un an de la part de Marc Bergevin et a récolté 54 points en saison régulière. Il a ajouté sept points en six matchs des séries. Plusieurs s’attendaient à le voir signer une entente à long terme, mais c’est plutôt vers Dallas que Radulov s’est tourné.

- Alexander Semin (2015 à 2016)

Six ans après avoir accueilli son dernier attaquant russe, le CH a tenté le quitte ou double en s’entendant avec Alexander Semin en juillet 2015. L’ancienne étoile des Capitals a fait chou blanc à Montréal, n’amassant que quatre points en 15 rencontres avant de se diriger vers la KHL.

- Alexei Kovalev (2003 à 2009)

L’ailier aux mains magiques a fait rêver bien des amateurs du Bleu-Blanc-Rouge pendant les années 2000. Il a été la bougie d’allumage de l’attaque, grâce à sa créativité et son lancer des poignets dévastateur. Sa récolte de 84 points en 2007-2008 n’a pas été approchée depuis par un joueur du Tricolore.