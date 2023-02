Comment se libérer d’un conjoint contrôlant?

Je suis une femme de 84 ans qui habite un troisième étage. Comme je dois monter 35 marches pour y arriver, l’opération s’avère épuisante à la longue, surtout que j’ai attrapé la COVID et que ça m’a laissée avec de gros problèmes d’essoufflement.

Mon rêve serait d’aller vivre dans une résidence pour les personnes de mon âge. J’en ai trouvé une qui ferait mon affaire. Mais comme je suis mariée depuis une cinquantaine d’années avec un homme manipulateur, contrôlant et très négatif, vous imaginez le problème pour me faire comprendre.

Il prétend que l’escalier ce n’est qu’une excuse pour n’en faire qu’à ma tête, puisque pour lui, qui a eu une opération à la hanche, ce n’est pas un problème. Il pense que je fais des caprices et refuse d’entendre mes arguments. Le pire, et je le sais, c’est qu’il ne pourrait pas se débrouiller tout seul si je partais quand même, puisqu’il compte sur moi pour tout. Les repas, le lavage et le ménage !

Quand je lui en parle il se met à pleurer et ça peut durer des heures à me faire dire qu’il ne veut pas que je parte, qu’il ne serait plus rien sans moi, etc. Mais comment faire pour me reposer ? Je n’en peux plus. J’ai besoin de changer de milieu de vie avec l’avenir qui me fait peur.

Pourquoi je ne pourrais pas faire à ma guise ? Après tout, je ne lui demande pas grand-chose. J’ai juste besoin de partir avec mes affaires personnelles et je serai capable de m’acheter quelques meubles avec ma pension. Mais non, il s’oppose encore et toujours. Il refuse une séparation à l’amiable comme je le propose. Et le pire, c’est que je vais probablement culpabiliser si je pars. Comment passer au travers de ça et être heureuse ensuite ?

Vivre mon rêve

Je ne sais pas si je me trompe, mais je sens que vous avez peur, autant de votre réaction personnelle que de celle de votre conjoint, si vous preniez la décision de partir. Comme c’est sur vous-même que vous avez du pouvoir et non sur lui, pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec votre médecin de famille pour avoir une opinion éclairée sur ce qui serait bon pour votre santé ? Venant d’une tierce personne compétente, certaines vérités sont souvent plus faciles à accepter. Ce dernier pourrait également vous faire rencontrer la travailleuse sociale de votre CLSC pour confirmer son diagnostic.