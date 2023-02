Dadonov marque dans une défaite

L’attaquant Evgenii Dadonov a fait bonne impression en touchant la cible dès son premier match avec les Stars de Dallas, lundi soir.

• À lire aussi: Denis Gurianov jouera son premier match avec le Canadien avec Nick Suzuki

• À lire aussi: Evgenii Dadonov essaie d’afficher son «enthousiasme»

• À lire aussi: De Kovalev à Dadonov: tout ou rien avec les attaquants russes chez le CH

La nouvelle formation du Russe a cependant baissé pavillon 5 à 4 en prolongation contre les Canucks de Vancouver, dans un affrontement présenté au American Airlines Center.

En deuxième période, Dadonov s’est faufilé dans l’enclave et a déjoué le gardien Thatcher Demko avec une magnifique feinte. Celui qui a été obtenu du Canadien de Montréal en retour de l’avant Denis Gurianov a terminé sa soirée de boulot avec un différentiel neutre et il a décoché cinq tirs au filet. Il a été utilisé pendant près de 14 minutes par l’entraîneur-chef Peter DeBoer et a même évolué 1 minute 35 secondes en avantage numérique.

Les Canucks ont été propulsés par Anthony Beauvillier, qui a inscrit deux buts. C’était la deuxième fois qu’il réussissait un doublé dans un match depuis qui a été obtenu par la formation de Vancouver dans l’échange impliquant Bo Horvat. Il s’agissait également de ses cinquièmes et sixièmes filets depuis la transaction.

Le Québécois a aussi fourni une mention d’aide sur le but en prolongation d’Andrei Kuzmenko. Il a repéré le héros du jour dans l’enclave et ce dernier a redirigé le puissant relais derrière Jake Oettinger.

Sheldon Dries et Vasily Podkolzin ont été les autres buteurs de l’équipe canadienne, tandis que Jordan Benn, Roope Hintz et Nils Lundkvist ont marqué les autres réussites des Stars.

Demko a effectué 34 arrêts dans la victoire. C’était son premier match depuis le 1er décembre, lui qui a souffert d’une blessure au bas du corps. À l’autre bout de la patinoire, Oettinger a été déjoué cinq fois sur 21 lancers.