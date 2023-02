Dans le Canada de Trudeau, la réalité ne compte plus

Le fanatisme idéologique congédie la réalité quand elle dérange.

Ce fanatisme ne s’écroule que lorsque le divorce avec le réel devient tel que le ridicule tue le discours.

Le militantisme transgenre s’approche de ce point de bascule.

Prisons

Comme toujours, on part d’un souci légitime : les gens qui ont le sentiment d’appartenir à un sexe qui n’est pas celui de leur naissance méritent respect et dignité. Évidemment.

Ces valeurs justifient des changements à certaines politiques. Évidemment.

Puis, on va trop loin et on nuit à l’intention au départ.

En Écosse, la première ministre, Nicola Sturgeon, vient de démissionner après la controverse suscitée par l’envoi dans une prison pour femmes d’une femme trans non opérée (Isla Bryson) qui, lorsqu’elle était un homme (Adam Graham), avait violé deux femmes.

On vient de suspendre cette politique de transfert.

Au Canada, on continue à transférer dans des prisons pour femmes des hommes devenus femmes et condamnés pour crimes violents.

On compte douze cas et d’autres sont en attente.

Pour demander ce transfert, il n’est pas nécessaire d’avoir subi un changement de sexe, ni même d’avoir subi un examen psychologique.

Cela s’appelle « l’autodéclaration du genre ». Vous vous dites « femme » et, hop, vous le devenez.

Certains ont évidemment compris que la vie dans les prisons pour femmes est moins dure, surtout quand vous pouvez terroriser vos codétenues.

Bien sûr, soulever cette question garantit qu’on vous traitera de « transphobe », qu’on dira que la méchante droite récupère la question, ou qu’il s’agit de « cas isolés ».

De plus en plus, la question trans divise le féminisme.

Vous avez d’un côté les féministes dites « trans-inclusives », comme la Fédération de femmes du Québec, qui poussa le bouchon jusqu’à porter à sa présidence un ex-homme.

Vous avez de l’autre côté les féministes soucieuses de la sécurité des femmes biologiques et qui n’aiment pas voir des hommes violents débarquer dans les prisons pour femmes.

De nombreux autres enjeux dressent le lobby trans contre le féminisme traditionnel.

Par exemple, le féminisme traditionnel fait valoir que la maternité ne devrait pas pénaliser la travailleuse sur le plan salarial.

Cela heurte les trans qui soutiennent que ne pas pouvoir porter un enfant ne fait pas de vous une femme « moins femme ».

Le féminisme traditionnel lutte pour la crédibilité du sport féminin, alors que des hommes devenus femmes triomphent aisément dans des compétitions féminines et qu’on ne connaît guère de femmes devenues hommes ayant du succès dans des compétitions masculines.

Fanatisme

Le Canada n’entend pas imiter l’Écosse et freiner sa politique carcérale de transfert... malgré les données.

La Presse rapportait les mots du directeur de cabinet du ministre fédéral Marco Mendicino : « Ces données soulèvent de bonnes questions, c’est inquiétant [...]. Mais dans un avenir proche, il n’y a pas de changement politique en vue ».

Bref, on connaît la réalité, elle est troublante, mais on ne fera rien.

Dans le Canada d’un idéologue fanatique déguisé en clown, comme Justin Trudeau, quand la réalité dérange, on l’ignore.