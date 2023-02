Des influenceurs québécois risquent des poursuites pour plagiat

Des influenceurs québécois sur TikTok qui volent le contenu à d’autres créateurs pour mousser leur popularité pourraient être accusés de plagiat, met en garde une avocate travaillant en droit de la propriété intellectuelle.

«Je trouve que c’est déloyal et que ça manque de transparence. J’en vois beaucoup. Ce qu’on ne peut pas plagier dans un spectacle d’humour et au théâtre ne devrait pas se faire non plus sur TikTok», dénonce au Journal Me Chanel Alepin, du cabinet Alepin Gauthier à Laval.

L’avocate a publié une vidéo à ce sujet la semaine dernière. Elle a été visionnée plus de 33 000 fois sur le réseau social. Dans cette séquence d’environ une minute, elle prévient les internautes que de copier intégralement le contenu d’un autre créateur peut mener à des poursuites «pour viol de droit d’auteur».

«Je ne parle pas de vidéos virales de danse par exemple faites pour être reprises par tous et devenir une tendance, précise Me Alepin. Je pense plus à des contenus humoristiques ou des concepts originaux pensés, écrits et discutés par des créateurs. Là, c’est protégé par la Loi sur le droit d'auteur.»

Elle fait référence ici à des danses virales comme celle mettant en scène le personnage principal de Mercredi, tirée d’une série Netflix. Plusieurs internautes du Québec ont repris ses pas et ses mouvements sur le réseau social chinois en lui donnant le crédit :

Traduit sans autorisation

Me Alepin a eu le besoin de sensibiliser les tiktokeurs québécois après avoir constaté que plusieurs d’entre eux plagient des créateurs anglophones ou d’une autre langue. Ils ne font que traduire vers le français l’intégralité des contenus pour les reprendre sur leur chaîne.

«J’ai vu des Québécois avec beaucoup de followers plagier intégralement des discours de tiktokeurs populaires. En plus, ces gens sont probablement payés par des compagnies pour les représenter. Souvent, il n’y a même pas de crédit donné à l’auteur principal. C’est présenté comme du contenu original», déplore-t-elle.

TikTok a pourtant lancé en mai 2022 de nouveaux outils pour permettre d'identifier, de mentionner ou de donner les crédits aux créateurs de contenus. La plateforme a aussi une politique pour garantir les droits de propriété intellectuelle de ses utilisateurs.

Capture d'écran du site newsroom.tiktok.com/

Notons que certaines utilisateurs de TikTok sont généreusement rémunérés pour publier des vidéos. Ils peuvent, entre autres, être payés ou encore commandités par des marques pour réaliser des publications.

Copieurs dénoncés

Notre représentant a remarqué que plusieurs influenceurs sur TikTok ont dénoncé au cours des derniers mois ceux qui copiaient leur contenu.

C’est le cas de Johannie Vallée, mieux connue sous le nom de «La fille du dep», qui a même réalisé une vidéo à ce sujet sur la plateforme.

«Un de mes sketches avait été recopié mot pour mot. Après avoir fait cette vidéo et m’être expliquée avec le jeune homme, je lui ai fait comprendre qu’en tant que créateur de contenu, on travaille fort pour trouver nos idées. C’est correct de s’en inspirer, mais pas de copier», mentionne au Journal Mme Vallée.

Comme vous pouvez le constater dans les séquences ci-dessous, des tiktokeurs aux quatre coins de la planète déplorent les plaqueurs sur la plateforme :

De vraies conséquences

Les tribunaux veulent appliquer la Loi sur le droit d’auteur au monde d'aujourd'hui, soutient Chanel Alepin.

«Ces règles de cette Loi sont des principes généraux qui s’appliquent aussi sur Internet. Il suffit qu’une personne dise que c’est assez le plagiat sur TikTok par exemple et crée un précédent qui fera jurisprudence», explique-t-elle.

La Cour du Québec a d’ailleurs rendu un jugement en ce sens en janvier dernier. La compagnie montréalaise Le Studio Luminaires, appartenant à Lucy Coish, a été condamnée pour avoir publié sur ses réseaux sociaux des clichés du photographe Charles O'Hara.

Celui-ci n’avait jamais donné son consentement. La Cour a donc jugé que l’entreprise avait «violé son droit d’auteur».

«Le Tribunal fixe à 50 $ l’indemnité qu’elle doit payer pour avoir utilisé par erreur, sans droit pendant une trentaine de minutes, trois photographies de M. O’Hara», écrit le juge, qui s’appuie entre autres sur La Loi sur le droit d’auteur dans cette décision.

Avec la collaboration de Maude Boutet