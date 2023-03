Imaginer le monde entrepreneurial de demain avec la jeunesse d’affaires du Québec

La tournée «Guy Cormier à la rencontre de la jeunesse d’affaires», présentée par le Mouvement Desjardins et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), a permis au président et chef de la direction du Mouvement Desjardins de partir à la rencontre des leaders de demain – et ce, partout au Québec.

Pendant cinq mois, Guy Cormier a sillonné le Québec pour mieux comprendre les besoins de la jeunesse d’affaires du Québec, et discuter d’enjeux socio-économiques avec eux.

«J'ai beaucoup appris en échangeant avec la jeunesse d'affaires et la mobilisation que j'ai constatée m'a inspiré. Nous devons tendre la main à la génération montante, l’accompagner et amplifier sa voix», a déclaré Guy Cormier.

Lors de la dernière rencontre à Québec, trois des experts ayant déjà participé à la tournée, soit Elizabeth Coulombe, cofondatrice de l’entreprise Tero, Pierre Graff, président du RJCCQ ainsi que Myriam Belzile-Maguire, PDG et fondatrice de Maguire, ont pris le temps de répondre à des questions posées par de jeunes entrepreneurs qui ont, entre autres, demandé par où commencer pour se lancer en affaires.

5 arrêts, 5 enjeux

Crédit: Facebook de Guy Cormier

En tout, l’initiative a permis de toucher près de 700 jeunes lors de 5 arrêts. Durant ces rassemblements, les jeunes professionnels et entrepreneurs ont pu échanger entre eux et avec des invités de marque.

Parmi les sujets abordés lors de la tournée, on compte l’emploi, l’entrepreneuriat, l’habitation et le logement, l’éducation et la finance responsable.

Quelques faits saillants à retenir de la tournée

Crédit: Facebook de Guy Cormier

Emploi

Les jeunes souhaitent encore travailler fort... mais autrement! Pour eux, la réussite professionnelle passe par une recherche de l’équilibre. Plus que la conciliation famille-travail, la conciliation vie personnelle-travail est maintenant un critère de choix pour les jeunes à la recherche d’un emploi. La pénurie de main-d’œuvre actuelle pourrait permettre aux nouvelles générations de faire entendre ces besoins à leurs dirigeants.

Entrepreneuriat

Le Québec manque d’entrepreneurs, et pour stimuler cette fibre chez les jeunes, il leur faut du soutien financier, logistique et de l’accompagnement personnalisé à toutes les étapes du développement de leur projet d’entreprise.

Habitation et logement

Ce sont les jeunes qui souffrent le plus de la crise du logement, et particulièrement en région. Pour pallier le problème, il faut agir dès maintenant et développer des solutions innovantes afin de faire de l’accessibilité́ à la propriété́ un véritable enjeu de société́.

Éducation

Pour être mieux outillés face aux défis de l’avenir, les jeunes doivent recevoir une éducation en constante mouvance qui intègre une éducation numérique forte, mais qui laisse aussi la place au développement de nouvelles compétences.

Finance responsable

Les jeunes sont très sensibles aux valeurs sociales et environnementales et demandent à leurs employeurs d’en faire plus au niveau de la responsabilité́ sociale et l’écoresponsabilité́. En effet, pour la nouvelle génération de travailleurs, l’entreprise dans laquelle ils évoluent doit refléter leurs valeurs – c’est non négociable!