La liste de passagers pourrait changer

Martin St-Louis a résumé rapidement la situation après l’échec face aux Sénateurs d’Ottawa.

« Ce qui m’intéresse avant tout, c’est notre prochain match. On va prendre l’avion dimanche pour la Californie, on profitera de quelques jours pour se familiariser avec le décalage horaire. »

La date limite pour compléter les transferts possibles au niveau des effectifs ne semble pas le préoccuper. Peut-être savait-il qu’Evgenii Dadonov ne serait pas du voyage. Les Stars de Dallas ayant fait son acquisition, hier, en retour de Denis Gurianov, qui sera joueur autonome avec compensation cet été. Son pacte avec les Stars était de 2,9 millions $ pour la saison. Jusqu’à maintenant, il a marqué... euh, deux buts.

Samedi soir, après avoir vu son équipe accorder trois buts en troisième période, il aurait pu manifester une certaine inquiétude, ou encore plus, il aurait pu démontrer un certain mécontentement. Pas du tout.

« Je pense que nous avons joué un bon match. OK, en troisième, ça n’a pas fonctionné comme on l’aurait souhaité, mais on apprend. On grandit. On voit une amélioration. »

Personne ne doutera que le plan de développement donne des résultats intéressants. Sans doute que les décideurs ne croyaient pas que les jeunes joueurs allaient passer les étapes avec autant de bons résultats au point que l’évaluation des patineurs a subi plusieurs changements au fil des derniers mois.

L’entraîneur idéal ?

Et St-Louis est l’entraîneur tout désigné pour enseigner, pour bien composer avec l’adversité et pour inculquer cette culture si importante aux yeux des décideurs et des partisans.

Cette équipe va connaître de mauvaises soirées, mais elle baisse rarement les bras. De quoi satisfaire les décideurs de l’organisation.

Par contre, il ne faut pas croire que Jeff Gorton et Kent Hughes n’auront pas l’œil ouvert au cours des prochains jours. Ce sont deux hommes expérimentés. Gurianov pour Dadonov, le Canadien n’y gagnera pas au point de vue pécuniaire, cette saison, mais l’an prochain, ce sera tout à fait différent.

Quand Gorton a fait connaître son plan de relance pour donner une nouvelle identité aux Rangers de New York, il a tenu promesse. Il a fait un grand ménage, plusieurs vétérans changèrent d’adresse. Quand Kent Hughes parle de flexibilité au niveau du plafond salarial, il a un plan bien défini. Son expérience comme conseiller auprès des joueurs le sert bien.

Certes, il a été dans l’obligation de modifier les bases de son plan de gestion en raison de la présence continue de plusieurs joueurs à l’infirmerie.

Par contre, jusqu’à maintenant, il a toujours su s’ajuster aux événements.

A-t-il vraiment le choix ? En temps normal, à cette période-ci de l’année, à quelques jours de la date limite du 3 mars, Sean Monahan devait évoluer sous la bannière d’une autre formation.

Dans le cas de Joel Edmundson, il demeure toujours le plan de dernier recours des Oilers d’Edmonton, qui ont accordé six buts aux Blue Jackets de Columbus, samedi. Et ça explique peut-être pourquoi il a accompagné l’équipe en Californie. Jouera-t-il à San Jose ? Ou encore à Los Angeles ?

Gorton et Hughes écouteront les offres pouvant avoir des retombées sur le programme de développement de l’entreprise. Gorton ne s’est pas fait prier pour passer aux actes avec les Rangers. Hughes n’a pas hésité à surprendre ses homologues depuis son arrivée à Montréal.

Les deux hommes ne refuseront jamais de prolonger des discussions avec certains de leurs homologues si on croit qu’il y a un moyen de faire une bonne affaire. Comme ce fut le cas avec les Stars de Dallas, hier.

On les aime bien

En d’autres mots, on aime bien David Savard, mais il n’est pas à l’abri d’un changement. Josh Anderson non plus. Pas plus que Christian Dvorak et Jake Allen.

Et, à cet égard, on sait très bien que Jonathan Drouin termine son pacte de six ans, et on verra dans le cas de Gurianov quels sont les plans de l’organisation. Par contre, il serait étonnant de voir Monahan au camp d’entraînement l’an prochain si on ne parvient pas à l’échanger.

Mike Hoffman profite de l’immunité que Marc Bergevin lui a accordée, mais il y a toujours la possibilité de racheter son entente, bien que cette politique ne plaise pas du tout à Kent Hughes.

La philosophie des décideurs du Canadien n’a pas changé. Atteindre les objectifs dans des délais raisonnables... ou si l’occasion se présente, plus tôt que prévu.

D’ici vendredi, doit-on prévoir des transferts inattendus ? Tout est possible.

Compétition féroce

Dans l’Association de l’Ouest, ce sera une lutte décisive entre plusieurs formations, non seulement pour les trois positions de tête de chacune des deux divisions, mais aussi pour obtenir un billet d’entrée au tournoi printanier.

Gorton et Hughes trouveront sûrement, si l’occasion se présente, les arguments pour provoquer la témérité de certains de leurs homologues devant réagir sous pression. La liste des passagers qui ont pris l’avion, hier, pourrait être différente. Qui sait ?

Déjà qu’on a remplacé Dadonov par Gurianov.

Kingsbury parmi les grands

La feuille de route de Mikaël Kingsbury est non seulement impressionnante, mais elle démontre à quel point l’athlète de Deux-Montagnes appartient à une classe bien particulière.

Celle des athlètes qui ont dominé leur sport, qui ont permis à leur discipline de grandir dans l’excellence.

Ce qu’on affirmait finalement hier après l’extraordinaire performance de Kingsbury, c’est qu’il rejoint les grands du monde du sport. Son palmarès se compare sur le plan des performances, des résultats, des exploits tenant parfois de la science-fiction à tous ceux qui auront écrit l’histoire de leur discipline.

On reconnaît maintenant qu’il a fait autant pour son sport que Michael Phelps, que Usain Bolt et que Tom Brady, soulignait une agence de presse. Son palmarès confirme hors de tout doute qu’il tient une place parmi les grands sur la scène internationale.

Quand on domine son sport comme l’a fait Kingsbury depuis son entrée sur la scène internationale, c’est que le jeu des comparaisons ne tient plus. Il est parmi les grands athlètes de l’histoire, ceux qui auront marqué leur sport au point d’en devenir LA référence.

Bravo !