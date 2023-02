Les Maple Leafs transigent encore

Les Maple Leafs de Toronto ont acquis lundi le défenseur Jake McCabe et l’attaquant Sam Lafferty des Blackhawks de Chicago, cédant en retour les ailiers Joey Anderson et Pavel Gogolev, ainsi qu’un choix conditionnel de premier tour au repêchage de 2025 et une sélection de deuxième ronde en 2026.

Par ailleurs, les Leafs ont obtenu un choix conditionnel de cinquième tour en 2024 et 2025, tandis que les Hawks assumeront la moitié du salaire de McCabe. Son salaire cette saison est de 4 millions $.

Celui-ci a récolté 20 points, dont deux buts, en 55 matchs depuis le début de la campagne. Malgré les ennuis du club de la Ville des vents, il a conservé un différentiel de +7.

Pour sa part, Lafferty a amassé 10 filets et 11 mentions d’aide pour 21 points en 51 sorties. L’ancien des Penguins de Pittsburgh est déjà assuré de présenter ses meilleures statistiques en offensive à la fin du calendrier régulier.

À Chicago, Anderson débarque avec trois points en 14 affrontements de la Ligue nationale au compteur cette année. Il a également accumulé 27 points en 30 duels avec les Marlies de Toronto. Enfin, Gogolev a surtout évolué avec les Growlers de Terre-Neuve, dans l’ECHL, totalisant 48 points en 33 joutes.