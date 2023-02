Les Oilers toujours très intéressés par Joel Edmundson

En dépit de ses nombreuses blessures, le défenseur du Canadien de Montréal Joel Edmundson continue de faire l’objet de la convoitise des Oilers d’Edmonton à quelques jours de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey.

• À lire aussi: [VIDÉO] Le défenseur des Rangers K’Andre Miller a craché au visage de Drew Doughty

• À lire aussi: Cinq choix pour un marqueur de 5 buts, mais attention avant de critiquer Julien BriseBois

Selon ce qu’a avancé lundi le réseau TSN, les deux équipes concernées poursuivent des pourparlers en vue d’y aller d’un échange impliquant le vétéran de 29 ans. Les formations du circuit Bettman doivent conclure des pactes d’ici vendredi, 15h, afin d’utiliser les joueurs échangés en séries éliminatoires.

En janvier, la même source a rapporté que les Oilers avaient Edmundson dans leur viseur, tout comme Jakob Chychrun, des Coyotes de l’Arizona. Le club du directeur général Ken Holland cherche à s’améliorer, lui qui occupe le troisième rang de la section Pacifique avec 72 points.

Cependant, l’arrière du Tricolore a éprouvé divers problèmes physiques, surtout au dos, durant les derniers mois. Celui qui devait participer à l’entraînement des siens lundi est ennuyé par une blessure au haut du corps et n’a pas joué depuis le 26 janvier. En 2022-2023, il a récolté un but et cinq mentions d’aide en 39 sorties.