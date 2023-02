Liaison (peu) dangereuse

Pour son premier rôle principal à la télévision, Vincent Cassel méritait un projet d’envergure, à la hauteur de son talent et de son étoile. Et ce n’est malheureusement pas ce qu’offre aujourd’hui la série Liaison, sur Apple TV.

Soyons francs : non, Liaison n’est pas une mauvaise télésérie. Mais la présence de Vincent Cassel au générique (et aussi d’Eva Green) vient faire monter de plusieurs crans les attentes.

Car bien qu’on ait vu le vénérable acteur français au petit écran à quelques occasions, il s’agit de la première fois où il y défend un rôle de premier plan.

On se désole donc de voir se déballer une intrigue entendue et clichée, fort semblable à ce que les télévores ont déjà vu maintes fois dans les 24, Homeland ou, plus récemment, Jack Ryan.

Anciens amants

Dans Liaison, Vincent Cassel et Eva Green incarnent un duo d’agents secrets – et anciens amants – forcés de collaborer sur un dossier épineux où se mêlent espionnage, cybersécurité et terrorisme.

Leur passé est complexe. Houleux. C’est d’ailleurs sans réellement fermer le chapitre que les deux amants semblent avoir pris des chemins différents, il y a de cela quelques années. Si on le comprend rapidement, on en découvrira les détails, égrainés tout au long des six épisodes, ajoutés à la plateforme Apple TV de manière hebdomadaire.

Heureusement que la chimie entre les deux acteurs est palpable, voire explosive. Car outre cet élément, Liaison a peu à offrir pour lui permettre de sortir du lot. Ses scènes d’actions ont beau être efficaces et ses revirements parfois inattendus, on a la vilaine impression d’avoir déjà tout vu ailleurs... et en mieux.

Bref, il y a certes pire moyen de passer les six heures que vous devrez consacrer à la série Liaison. Mais on ne peut s’empêcher de croire que le résultat aurait été beaucoup (beaucoup !) plus efficace si l’intrigue avait été condensée à l’intérieur d’un film d’une centaine de minutes.

La série Liaison est offerte sur la plateforme Apple TV à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi.