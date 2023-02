LNH: le Lightning a vidé sa banque de choix pour un joueur d’utilité

Plusieurs observateurs se questionnent à savoir si le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, a trop payé pour acquérir l’attaquant Tanner Jeannot, des Predators de Nashville, dimanche soir.

La formation floridienne a payé très cher afin de mettre la main sur un joueur ayant inscrit 62 points en 152 rencontres à vie dans la Ligue nationale et seulement 14 en 56 joutes cette saison. Elle a cédé le défenseur Cal Foote ainsi qu'un choix de premier tour protégé en 2025, une sélection de deuxième ronde en 2024 et des choix de troisième, quatrième et cinquième tours en 2023.

Conséquemment, le Lightning demeurera silencieux jusqu’en sixième ronde au prochain repêchage, à moins d’échanges supplémentaires d’ici là. Pour 2023, 2024 et 2025, il ne pourra parler au tour initial, sauf s’il bouge pour obtenir le droit de parole d’une autre organisation. Le 18 mars 2022, il a transigé avec les Blackhawks de Chicago pour les services de Brandon Hagel, envoyant à ses rivaux une sélection protégée de première ronde pour les deux prochains encans amateurs.

BriseBois a l’habitude de refiler ses choix de premier tour, lui qui a procédé en ce sens en avril 2021 pour amener dans son giron l’arrière David Savard en provenance des Blue Jackets de Columbus. Il espère certes que Jeannot lui en donnera pour son argent. Le hockeyeur de 25 ans a vécu une année 2021-2022 fructueuse en vertu de 24 buts et de 130 minutes de pénalité. Admissible l’été prochain à l’autonomie avec compensation, l’ailier complète un contrat de deux ans et de 1,6 million $.