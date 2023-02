Microsoft admet que sa plateforme Game Pass nuit à ses propres ventes

Dans un rapport déposé à l’autorité britannique de la concurrence et des marchés concernant le projet d’acquisition par Microsoft de l’éditeur Activision Blizzard, on apprend que la plateforme d’abonnement Game Pass du géant de Redmond entraînait une baisse marquée des ventes de jeux de base.

Car une fois rendus disponibles sur la plateforme Game Pass, on observe une baisse des ventes de jeux de base douze mois après leur ajout sur celle-ci.

Un aveu qui contredit les remarques du directeur responsable de Xbox, Phil Spencer, en 2018 dans lesquelles il affirmait que l’ajout de titres au service en ligne stimulait en fait les ventes.

AFP

La décision de Microsoft d'acquérir Activision Blizzard pour un montant évalué à 69 milliards de dollars a suscité un examen approfondi de la part des régulateurs antitrust du monde entier et de son principal concurrent, Sony PlayStation. Bon nombre des objections entourant la fusion proviennent de la crainte qu'elle ne donne à Microsoft le pouvoir de rendre des franchises populaires, telles que Call of Duty, exclusives aux consoles Xbox.

Activision Blizzard : rien n’est encore joué pour Microsoft

Sony avait déjà fait part de ses inquiétudes concernant l'accord dans une déclaration datant du 20 novembre 2022, dans laquelle il soulignait que la fusion pourrait « réduire la concurrence actuelle et future dans les services d'abonnement multijeux », tels que sa propre offre PlayStation Plus. Dans la même déclaration, le géant du divertissement a affirmé que Xbox Game Pass comptait désormais plus de 29 millions d'abonnés.

Au début du mois, l'Union européenne aurait présenté à Microsoft un avertissement antitrust formel concernant l'accord, tandis que de l'autre côté de la grande marre, la Commission fédérale du commerce des États-Unis cherche à bloquer la fusion avec une action en justice de son propre chef.