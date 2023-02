Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 28 février qui en valent le détour.

Hockey : Kraken de Seattle c. Blues de St. Louis

Cette rencontre mettra aux prises deux équipes qui connaissent de mauvaises séquences. Les Blues, qui se sont rangés du côté des vendeurs, ont perdu leurs cinq derniers matchs. L’attaque est en panne dans le Missouri, l’équipe n’ayant inscrit que deux buts ou moins par rencontre pendant sa série de revers. Les deux gardiens du Kraken, Philipp Grubauer et Martin Jones, ont paru faibles pendant les trois plus récentes parties, qui se sont toutes soldées par des défaites. La formation de Seattle a même été blanchie 4 à 0 par les Sharks de San Jose la semaine dernière. Les portiers de chaque côté pourraient retrouver leurs repères, ce qui pourrait mener à un bon duel défensif.

Prédiction : Moins de 6,0 buts (incluant prol. et tb) – 1,95

Hockey : Lightning de Tampa Bay c. Panthers de la Floride

Il sera difficile pour les Panthers de montrer un visage convaincant sans leurs deux premiers joueurs de centre, Aleksander Barkov et Sam Bennett, qui ne seront pas encore remis de leurs blessures mineures au moment du duel tout floridien. Le retour du Québécois Anthony Duclair redonne de l’énergie aux Panthers, qui sont en pleine course aux séries éliminatoires, mais le Lightning ne manque pas de munitions. Le directeur général Julien BriseBois a fait l’acquisition de l’attaquant Tanner Jeannot, un joueur au profil semblable à celui de Duclair. L’attaque fonctionne aussi à merveille du côté des «Bolts». Brayden Point et Nikita Kucherov ont respectivement neuf et six points à leurs quatre derniers matchs.

Prédiction : Victoire du Lightning de Tampa Bay – 1,62

Tennis : Félix Auger-Aliassime c. Maxime Cressy

Contrairement aux deux derniers tournois, Auger-Aliassime ne se retrouve pas dans la partie de tableau de Daniil Medvedev, son tombeur à Rotterdam et Doha. Avec l’esprit en paix et la certitude de ne pas croiser le Russe avant la finale, le Québécois amorcera l’événement de Dubaï avec un duel contre l’Américain Maxime Cressy. Le géant de 6 pi 7 po a remporté le seul affrontement entre les deux hommes, à Wimbledon l’an dernier. Quatrième tête de série aux Émirats arabes unis, Auger-Aliassime devrait toutefois être en mesure de se venger.

Prédiction : Victoire de Félix Auger-Aliassime en deux manches – 2,14