Réorganisation du travail: le conflit s'envenime au CIUSSS MCQ

Le conflit s'envenime au sein du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec au lendemain d’une manifestation visant à dénoncer l’obligation faite au personnel de l’hôpital de Drummondville de travailler une fin de semaine sur trois.

Le syndicat a convoqué deux assemblées générales extraordinaires, lundi, pour parler des prochains moyens de pression.

La décision du Tribunal administratif du travail, qui a jugé illégale la menace de démissions en bloc, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu selon les confidences de plusieurs employés.

À Drummondville, la nouvelle mesure du travail obligatoire la fin de semaine a touché onze personnes.

«Ça va augmenter progressivement. On avait une récupération potentielle, comme il s’agit d’un week-end sur trois. La semaine prochaine, la mesure touche quatorze personnes, la semaine suivante... un peu plus», explique la présidente-directrice générale adjointe, Nathalie Boisvert.

Mais depuis dimanche, d'autres services sont aussi grandement touchés par une réorganisation d'horaire. C'est le cas des infirmières des soins à domicile qui doivent travailler maintenant sur sept jours.

Un plan dévoilé trop tôt?

Une fuite de document soulève aussi une vague d'indignation. Des employés ont mis la main sur le plan élaboré par le CIUSSS qui évoque des abolitions de postes, de fusions de service pour gagner des quarts de travail et la fermeture de certains services. Le CIUSSS a mentionné qu'il s'agit seulement d'un scénario à l'étude et qu’aucun poste n’est aboli pour le moment.

Est-ce que le ministre de la Santé pourrait être appelé à intervenir? En janvier dernier, il avait mandaté une médiatrice externe dans le conflit à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Nous avons bien entendu leurs préoccupations dans les dernières semaines. Nous sommes aussi conscients qu'il y a des enjeux importants dans le recrutement de personnel. Il faut que les établissements trouvent des solutions afin de nous assurer que l'ensemble des patients aient accès à des soins de qualité, malgré les défis actuels. Ils doivent le faire tout en réduisant le recours au TSO et c'est ce que le CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec s'efforce à faire. À plus long terme, on veut améliorer les conditions de nos employés et ça va passer par la nouvelle convention collective», a commenté le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Bolduc.

Aucune rencontre entre le syndicat et le CIUSSS MCQ n'est prévue pour le moment. Plusieurs employés ont changé leur photo de profil sur les réseaux sociaux pour une image de personne muselée.