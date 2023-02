Tennis: gros bond en avant pour Leylah Fernandez

La Québécoise Leylah Fernandez s’est approchée du top 30 mondial du tennis féminin, ayant grimpé de cinq échelons à la dernière mise à jour du classement effectuée par le circuit de la WTA, lundi.

En dépit de sa défaite au deuxième tour du tournoi de Dubaï contre la numéro 1 au monde, la Polonaise Iga Swiatek, la joueuse de la Belle Province est désormais 32e.

Ainsi, elle devrait amorcer l’événement d’Indian Wells, en Californie, dans de bonnes dispositions la semaine prochaine.

Derrière Swiatek, la Biélorusse Aryna Sabalenka, l’Américaine Jessica Pegula, la Tunisienne Ons Jabeur et la Française Caroline Garcia complètent l’ordre des cinq premières. Bianca Andreescu (35e) et Rebecca Marino (74e) sont les autres athlètes de l’unifolié se trouvent parmi les 100 meilleures de la planète, tandis qu’Eugenie Bouchard est en 318e place.

Fait d’armes historique

Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime a conservé son neuvième rang de l’ATP, mais il faut surtout retenir que le Serbe Novak Djokovic est toujours aux commandes, lui qui entame une 378e semaine au sommet.

Du même coup, il a surpassé la marque de Steffi Graf pour le total de semaines passées en tête durant une carrière, tant chez les hommes que chez les femmes.

À l’ATP, il avait déjà coiffé au passage Roger Federer (310).

«Évidemment, grâce à l’amour et à la force que vous m’avez donnés au fil des années, j’ai pu réaliser de nombreux faits d’armes, a déclaré dans une vidéo Djokovic à l’intention de ses partisans, tel que rapporté par le site de l’ATP. Le plus récent record fracassé [...] est l’un établi par l’une des joueuses les plus grandes et les plus légendaires ayant évolué au tennis, Steffi Graf. Je suis ainsi flatté, heureux et extrêmement fier de cet accomplissement.»

Derrière le «Djoker», l’Espagnol Carlos Alcaraz, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Norvégien Casper Ruud suivent au classement actuel. Par ailleurs, l’Américain Taylor Fritz a gagné deux échelons et est maintenant cinquième.

L’Ontarien Denis Shapovalov a perdu trois rangs et détient la 30e position.