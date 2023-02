Tous les goûts sont dans la nature

Je ne comprends pas les gens qui ont honte d’avouer qu’ils aiment la musique populaire. Moi j’ai toujours aimé ABBA dès leurs débuts, et je n’ai jamais eu honte de le dire. Peut-être que ma façon de voir les choses et de les exprimer sans me censurer vient du fait que j’ai été initié à la musique via les cours de piano classique dès l’âge de trois ans.

Apprendre les œuvres de compositeurs morts depuis 300 ans et comprendre la modernité toujours réelle de celles-ci vous amène-t-il à juger différemment la production des (meilleurs) artistes pop ? Je comprends très bien pourquoi les gens n’ayant pas bénéficié d’une formation classique considèrent comme « vieilles » des chansons ayant plus de six mois d’existence.

On leur a appris à valoriser d’abord et avant tout la nouveauté, pour des raisons commerciales. Et il est vrai que la musique pop a pour fonction de marquer des moments forts dans la vie des gens, d’être une sorte de trame narrative pour eux. Mais le talent c’est le talent, le génie c’est le génie, et ne pas reconnaître leur présence dans certaines œuvres populaires, c’est en manquer singulièrement.

Anonyme

Je partage votre avis et j’ajouterais que la musique populaire bien faite représente aussi une belle façon de perpétuer l’histoire. De plus en plus, d’ailleurs, les gens vibrent aux musiques des années 1980, 1990 et 2000.