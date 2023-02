Trop d’aliments ultratransformés augmentent le risque de cancer

Une étude rapporte que la consommation d’aliments industriels ultratransformés est associée à une hausse significative de certains types de cancers, notamment ceux de l’ovaire et du sein.

Une étude réalisée à l’Université Laval nous apprenait récemment que les Canadiens, en particulier les Québécois, ont des habitudes alimentaires qu’on pourrait qualifier de médiocres, caractérisées par une carence en aliments sains comme les végétaux (fruits, légumes, grains entiers) et un excès de viandes rouges et de charcuteries (1).

Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que la qualité de notre alimentation n’est pas meilleure que celle de nos voisins américains, pourtant réputés pour être parmi ceux qui s’alimentent le plus mal. Et il n’y a pas de doute qu’elle contribue à la hausse importante de maladies métaboliques (obésité, diabète de type 2) observée au cours des dernières décennies.

Trop d’aliments industriels

Un des plus graves problèmes qui découlent d’une carence en aliments frais, telle que notée dans l’étude québécoise, est qu’elle s’accompagne généralement d’une hausse de l’apport en aliments ultratransformés.

Ces produits industriels, fabriqués à grande échelle par l’assemblage de substances abondantes et peu coûteuses (gras, sucre, sel), sont très riches en énergie, mais paradoxalement très pauvres en nutriments essentiels comme les fibres et les gras oméga-3 et n’apportent donc pas grand-chose de positif pour la santé.

Pire encore, ces aliments sont formulés de façon à procurer des sensations organoleptiques plaisantes (palatabilité) qui encouragent leur surconsommation et peuvent ainsi causer un apport excessif en énergie qui favorise l’excès de poids et le développement de l’obésité (2).

Hausse du risque de cancer

En plus de leur carence nutritionnelle et de leurs effets métaboliques, une autre préoccupation associée aux aliments ultratransformés est qu’ils peuvent contenir des substances soupçonnées d’être cancérigènes.

L’aspartame, certains émulsifiants, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), l’acrylamide ou encore certains perturbateurs endocriniens, couramment utilisés dans la fabrication et/ou l’emballage de ces produits, ont en effet tous été à maintes reprises associés à un risque accru de cancer.

Donc, en plus d’augmenter le risque d’obésité, elle-même un important facteur de risque de cancer, ces substances pourraient également contribuer à hausser le risque de cancer chez les personnes qui consomment régulièrement des aliments ultratransformés.

Ceci est particulièrement bien mis en évidence par une étude britannique qui a analysé l’incidence de plusieurs types de cancers selon le niveau de consommation d’aliments ultratransformés (3).

Dans cette étude, réalisée auprès de 197 426 personnes âgées de 40 à 69 ans suivies pendant une période de 10 ans, les chercheurs ont remarqué que chaque augmentation de 10 % de l’énergie quotidienne apportée sous la forme d’aliments ultratransformés était associée à une légère hausse (6 %) du risque de mortalité, tous cancers confondus.

Cependant, lorsque la même analyse est réalisée en examinant spécifiquement 34 types distincts de cancers, ils ont noté une nette augmentation du risque de mortalité lié au cancer des ovaires (30 %) et du sein (16 %), ces hausses atteignant même 91 % pour le cancer de l’ovaire et 62 % pour les femmes qui consommaient les plus grandes quantités de ces produits (dernier quartile).

Les mécanismes biochimiques exacts impliqués dans la hausse de ces deux cancers restent à être clairement identifiés, mais le constat demeure tout de même implacable : les aliments ultratransformés sont nocifs pour la santé et devraient être consommés avec une extrême modération.

♦ (1) Ngueta G et coll. Canadians adults fail their dietary quality examination twice. Nutrients, publié le 26 janvier 2023.

♦ (2) Fazzino TL et coll. Ad libitum meal energy intake is positively influenced by energy density, eating rate and hyper-palatable food across four dietary patterns. Nature Food, publié le 30 janvier 2023.

♦ (3) Chang K et coll. Ultra-processed food consumption, cancer risk and cancer mortality: a large-scale prospective analysis within the UK Biobank. eClinial Medicine, publié le 31 janvier 2023.