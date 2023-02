Ukraine: quand l’avenir décide du présent

D’une certaine manière, la guerre en Ukraine n’est qu’un enjeu secondaire des relations internationales.

Bien entendu, cette guerre est terrible. Elle constitue une des causes principales de l’inflation mondiale. Elle a provoqué une consolidation des alliances. Et ainsi de suite.

Mais cette guerre dépend aussi de l’évolution des équipes dirigeantes en Chine, en Russie et aux États-Unis. L’évolution de la politique dans ces trois pays est incertaine. Cette incertitude pèse sur les décisions concernant l’Ukraine.

Chine belliciste ou pacifiste ?

En Chine, Xi Jinping doit présenter ces jours-ci les nouveaux ministres de son gouvernement. Dans quelle mesure lui et sa faction vont-ils parvenir à imposer leurs candidats ? Réussira-t-il à contrer les éléments bellicistes à l’intérieur de son armée ?

Pour le moment, les journaux chinois étalent une vision plutôt pacifique autant sur l’Ukraine que sur le reste du monde.

Plus le ton est pacifique, plus les ambitions militaires chinoises sur Taïwan semblent mises en veilleuse, plus la Chine devient fréquentable, y compris pour l’Ukraine.

Inversement, un durcissement militaire de la Chine implique un durcissement des alliances contre elle.

Or, il appert que la Russie ne peut pas gagner la guerre en Ukraine sans le soutien militaire de la Chine. Ce soutien est loin d’être évident, même si les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont considérablement augmenté au cours de la dernière année.

De plus en plus difficile pour la Russie

La guerre devient chaque jour plus difficile pour la Russie. Mercredi dernier, le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigogine, a dénoncé à nouveau le manque d’approvisionnement de ses troupes ainsi que l’incompétence des fonctionnaires russes. Il a même osé affirmer que des centaines de milliers de soldats russes étaient morts dans le conflit.

Combien de temps les Russes resteront-ils engagés dans cette guerre qu’ils ne peuvent plus gagner seuls ?

Et surtout, combien de temps le régime de Vladimir Poutine tiendra-t-il, quand viendra le moment d’expliquer au peuple la défaite ? Qui le remplacera ?

L’émergence dans les prochaines années d’une Russie démocratique et pro-européenne n’est pas une question théorique. Il s’agit d’une possibilité réelle, qui d’un point de vue militaire, n’est ni à l’avantage de la Chine ni à celui des États-Unis. Mais en termes économiques, tout le monde y gagnerait.

Ces enjeux russes dépassent ceux de la guerre en Ukraine.

Vers des États-Unis extrémistes ?

Les États-Unis font face à des années qui pourraient être tumultueuses. Le Parti républicain est devenu tellement extrémiste que l’élection d’un président républicain comme Donald Trump ou Ron DeSantis risque de provoquer un éloignement des alliés traditionnels des États-Unis.

L’influence mondiale des États-Unis en sortirait amoindrie et la coalition qui soutient l’Ukraine serait affaiblie.

Partout dans le monde, les dirigeants doivent tenir compte de ces évolutions politiques possibles en Chine, en Russie et aux États-Unis. D’une certaine manière, l’avenir décide du présent.