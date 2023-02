Un autre Kirby Dach?

Le Canadien n’a pas attendu à la date limite des transactions, prévue vendredi, pour bouger. Kent Hughes a atteint au moins un objectif en trouvant preneur pour l’énigmatique Evgenii Dadonov.

L’attaquant russe ne se plaindra certainement pas de se joindre aux Stars de Dallas, qui occupaient le deuxième rang dans l’Ouest avant les matchs d’hier.

Il apportera de la profondeur à une équipe déjà bien nantie. L’athlète de 33 ans qui a connu plusieurs saisons de 20 buts devra peut-être se contenter d’évoluer au sein du quatrième trio, mais il se retrouve avec une formation qui aspire aux grands honneurs.

Pour sa part, Hughes a réussi à échanger Dadonov, non pas contre un choix lointain au repêchage, comme plusieurs le prédisaient, mais bien contre un hockeyeur de la LNH.

Denis Gurianov est un ancien choix de premier tour en 2015. Parmi les 12 premiers joueurs sélectionnés lors de cet encan, il est celui qui a le moins bien répondu aux attentes. L’ailier droit russe avait obtenu autour de 30 points au cours de ses trois premières campagnes avec Dallas, mais cette saison a été plus difficile. En 43 matchs, le jeune de 25 ans a dû se contenter de neuf points. Rien pour convaincre les Stars de le garder, eux qui lui avaient consenti un contrat d’un an et 2,9 millions $.

Jeter l’éponge

Le DG Jim Nill a abandonné dans son cas. Ça me fait penser à Kirby Dach, un autre grand gaillard et un ancien choix de premier tour avec qui les Blackhawks de Chicago avaient lancé la serviette. À 22 ans, Dach connaît à Montréal la meilleure saison de sa carrière.

Peut-être que Gurianov saura éclore sous les ordres de Martin St-Louis.

Le Canadien et les Stars sont donc tous deux gagnants avec cette transaction. Le CH payera 50 % du salaire de Dadonov pour le reste de la campagne, lui qui en est à sa dernière année d’un contrat de trois ans qui compte pour 5 M$ annuellement sur la masse salariale.

Pour Dallas, c’est un échange à court terme afin d’aller le plus loin possible en séries, tandis que le Tricolore a une vision à long terme.

Le travail de Hugues n’est certainement pas terminé. Il essayera de trouver une nouvelle adresse pour les Mike Hoffman, Jonathan Drouin, Chris Wideman et Joel Edmundson, si évidemment ce dernier est remis de sa blessure. Il accompagnera du moins l’équipe en Californie cette semaine.

Mais je ne souhaite pas son retour au jeu, pas avec cette jeune et bonne défensive. C’est impressionnant de voir comment les arrières peu expérimentés du CH se sont améliorés.

En plus, Edmundson présente un différentiel de -21, le pire de l’équipe, en seulement 39 rencontres. S’il avait joué tous les matchs, il serait à quoi ? -40 ? L’argument voulant qu’il ait déjà gagné la coupe Stanley avec les Blues de St. Louis ne tient plus la route.

Si le téléphone sonne, Hugues ne doit pas raccrocher. Si un club offre un choix de cinquième tour pour Edmundson, il doit l’accepter.

Des intouchables

Je me rappelle que les Nordiques avaient reçu en 1990 des offres épouvantables pour Michel Goulet et Peter Stastny, deux futurs membres du Temple de la renommée. Ce n’est pas toujours évident d’obtenir ce qu’on veut.

Une chose est certaine, il ne faut pas toucher aux vétérans David Savard, qui connaît bien son rôle, Mike Matheson, qui m’épate énormément, et Josh Anderson. Le gros ailier patine et trouve le fond du filet depuis qu’il joue avec Nick Suzuki et Rafaël Harvey-Pinard.

-Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Moments difficiles pour les joueurs

Quand j’étais entraîneur, je prenais le temps de parler aux joueurs qui étaient au cœur des rumeurs avant la date limite des transactions si la situation les stressait. Ça dérangeait parfois les familles aussi. Je savais sur quoi mon directeur général travaillait alors je pouvais rassurer des gars et leur dire de ne pas s’inquiéter. Pour d’autres, il fallait leur rappeler que les échanges font partie de la business.

« Caps » et « Pens » dans le trouble

Alexander Ovechkin et Sidney Crosby pourraient rater les séries, ce qui constituerait toute une surprise. À Pittsburgh, des partisans demandent le départ du DG Ron Hextall. Je les comprends quand on pense qu’il a échangé Mike Matheson contre Jeff Petry et Ryan Poehling. Quant aux Capitals, ils avaient juste trois victoires à leurs 10 dernières parties avant celle d’hier, souffrant de l’absence d’Ovechkin, en deuil de son père. Les dirigeants semblent craindre d’être écartés de la danse printanière. Ils ont échangé le défenseur Dmitri Orlov et l’attaquant Garnet Hathaway à Boston, ce qui n’a pas plu aux joueurs des Capitals.

Rien n’arrêtera les Bruins

Boston n’a qu’un seul objectif en tête et c’est de gagner la coupe Stanley, surtout en ne sachant pas si Patrice Bergeron sera de retour la saison prochaine. Et il y a aussi l’excellent David Pastrnak qui arrive à la fin de son contrat. Des rumeurs veulent que le numéro 88 désire obtenir un pacte de 88 M$ ! Il gagne présentement un peu plus de 6,6 M$ par campagne. Les Bruins vont donc y aller le tout pour le tout. Ils sont prêts à transiger afin de s’améliorer même s’ils n’ont encaissé que huit défaites depuis le début du calendrier régulier.