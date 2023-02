Un célèbre hôtel de Montréal vendu à des intérêts étrangers

Transaction majeure dans l’industrie hôtelière canadienne : l’hôtel de luxe Le Crystal, situé au centre-ville de Montréal, passe entre les mains d’une multinationale.

Warwick Hotels and Resorts, entreprise hôtelière présente dans plus de 25 pays, acquiert ainsi un nouvel hôtel prisé des touristes à Montréal.

L’établissement avait temporairement fermé ses portes pendant la pandémie.

Les porte-paroles de l’industrie se disent satisfaits de la transaction de plusieurs millions de dollars.

D’ailleurs, le changement de propriétaire ne semble pas inquiéter un représentant de l’industrie, étant donné la reprise économique favorable aux hôteliers.

«Ça démontre qu’on en a besoin, des hôtels de ce genre, et que l’hôtellerie a repris du poil de la bête, et que ça va bien», témoigne Jean-Sébastien Boudreault, PDG de l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM).

Ce n’est pas la première fois que des hôtels détenus par des Québécois sont vendus à des intérêts étrangers, rappelle-t-il.

«On a des hôtels qui changent de mains. On a des hôtels qui se sont rénovés, on a des hôtels qui ont ouvert dans les derniers mois. On a encore d’autres hôtels qui vont ouvrir dans les prochaines années à Montréal.»

Un secteur qui prend du mieux

Les restrictions sanitaires et de voyage ont fait mal aux entrepreneurs œuvrant dans l’industrie, mais l’année 2023 leur permet d’être optimistes.

Selon M. Boudreault, la situation ne reviendra pas à la normale de sitôt.

La reprise des réunions d’entrepreneurs dans les hôtels tarde à s’accélérer, ce qui a des conséquences.

«On parle de retrouver l’état de 2019 en 2024 ou 2025, à cause du tourisme d’affaires qui prend un peu plus de temps à repartir», soulève-t-il.

Le retour des touristes en provenance de Chine est également attendu par l’industrie. «C’est un gros morceau de voyageurs qui manque.»