Une livreuse d’Amazon dévoile les «secrets» de son camion

Les employés d’Amazon effectuant la livraison de commandes sont soumis à plusieurs contrôles de la part de leur employeur, comme le témoigne une employée dans une vidéo virale sur TikTok.

L’Américaine recevait plusieurs questions sur les caméras de surveillance dans les camions d’Amazon.

Dans un extrait de 2 minutes, une livreuse de la multinationale montre l’intérieur de son camion, muni de plusieurs outils technologiques destinés «à faciliter son travail».

Quatre caméras installées sur les côtés et l’avant de la camionnette permettent de l’informer des véhicules à proximité, entre autres.

«Elles indiquent à quel point nous sommes proches des autres conducteurs, et même si on s’arrête à un panneau d’arrêt! Si on ne le fait pas de la bonne façon, on reçoit un avertissement», résume-t-elle.

Le logiciel situé au centre de l’habitacle permet d’enregistrer certaines données, dont la vitesse.

TikTok | @ambergirts

Pour rester conforme aux normes du logiciel, l’employée avance qu’elle ne doit pas dépasser la limite de vitesse de 10 km/h.

«On peut recevoir une infraction à l’interne», dit-elle.

Le respect du port de la ceinture de sécurité est également surveillé tout au long de son quart de travail.

«Le logiciel surveille le nombre de fois qu’on s’attache. Donc, si on ne s’attache pas chaque fois qu’on revient dans le véhicule, une infraction s’impose», a-t-elle admis.

TikTok | @ambergirts

Filmée en permanence

Les caméras filment autant l’intérieur et l’extérieur de la camionnette. Amber est alors contrainte de ne pas boire un breuvage lorsqu’elle conduit, ce qui l’agace.

«Je ne peux pas faire grand-chose. Si je veux boire une gorgée de mon café, je dois me tasser sur le côté de la route. Si je le fais en conduisant, c’est une infraction de distraction au volant», souligne la vingtenaire.

TikTok | @ambergirts

Après avoir raconté en bref les outils, elle parle d’une anecdote concernant son collègue-livreur, qui a eu une mésaventure avec la caméra.

«Une fois, un gars se grattait la barbe, et la caméra l’a capté. Elle pensait qu’il était en train de parler au téléphone. Alors, il a reçu une infraction», a-t-elle partagé.

Amazon et le contrôle

TVA Nouvelles révélait en janvier dernier que des employés d’Amazon dénonçaient leurs conditions de travail.

Un employé racontait même être devenu «un zombie».

«Les travailleurs et les travailleurs d’Amazon, ce sont des esclaves salariés», avait avancé pour sa part le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr.